Fuerza Popular: Fricciones en el partido por proceso disciplinario

A menos de 24 horas de la presentación del congresista Kenji Fujimori ante el comité disciplinario de Fuerza Popular (FP), aún se desconoce si este asistirá a dicha citación. En ese sentido, el congresista César Segura, presidente del grupo que evaluará el caso de los diez disidentes, recordó que el artículo 22 del reglamento de la bancada estipula que los legisladores deben responder de forma oral ante cualquier proceso.

Un día antes, Clayton Galván, otro de los que votaron en abstención en la vacancia a PPK, dijo a este medio que no estaban obligados a ir. En respuesta a ello, Segura manifestó que lo dicho por su colega “no solo no es cierto, sino que no ha leído el estatuto”.

También pidió prudencia y exhortó a sus compañeros de bancada a no adelantar opinión. “Esto hay que tomarlo más en serio”, agregó a Perú21.

RAMÍREZ NO IRÍA



Por su parte, Bienvenido Ramírez, también miembro del bloque que se autodenomina los ‘Avengers’, informó a este diario que devolvió el documento en que se le notificaba que debía presentarse el próximo 5 de febrero. “Lo mandaron del despacho del congresista, y no del partido”, acusó.

Asimismo, dijo que no asistiría, pues, según él, los miembros del comité no son los ideales. “Hay colegas que tienen un tremendo rabo de paja y no tienen la moral idónea para ejercer ese cargo”, acotó.

SABÍA QUE



- Maritza García declaró a Perú21 que el comité se contradice, pues en la notificación alcanzada a Ramírez y Fujimori se lee, aseguró, que pueden contestar por escrito.