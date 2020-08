Las cosas no van bien dentro de Fuerza Popular . Un video difundido a través de la cuenta de Twitter de "La Salita del SIN" muestra a la ex congresista Luisa María Cuculiza lanzando gruesos epítetos contra la parlamentaria fujimorista Alejandra Aramayo .

En la grabación, sin fecha y presumiblemente realizada en una reunión partidaria interna, Cuculiza –quien fue desembarcada de la lista de candidatos de Fuerza Popular al Parlamento en 2016– afirma que no consigna título universitario porque no lo tiene.

"Más bien, como ha salido hecha una estúpida, como la babosa esa que tiene las pestañas hasta por acá. (…) Que es periodista, que no se qué, que no se cuántos; no es nada", sostiene, provocando la risa de sus ocasionales interlocutores quienes identifican a Alejandra Aramayo como el blanco de sus críticas.

Aramayo, se recuerda, se hizo conocida por su proyecto para regular el manejo de los medios de comunicación que ha merecido duras críticas de diversos sectores. Más recientemente, además, ha presentado otra iniciativa para que la minería ilegal deje de ser considerado como un delito de crimen organizado.

Cuculiza extiende sus reparos –sin mencionar su nombre– a la legisladora Maritza García .

"La de Piura, igualito. Título universitario y la universidad ha dicho que no terminó ni quinto de primaria", señala.

Nuevamente sus acompañantes identifican a la aludida. "Maritza García", le dicen, a lo que Cuculiza responde: "No sé ni me interesa saberlo".

Perú21 logró comunicarse con la ex ministra de la Mujer Luisa María Cuculiza quien, al momento de nuestra llamada, no había tenido oportunidad –según dijo– de ver el video en cuestión.

Inicialmente dijo no recordar sus comentarios sobre Aramayo pero cuando se le leyó parte de sus expresiones respondió: "La de las pestañas, bueno, capaz que sí (comenté), no hay problema".

Cuando se le preguntó si se ratifica en sus expresiones agregó: "No, no, no, suficiente con eso, ya basta".

Sobre sus comentarios respecto de la sanción a Maritza García añadió escuetamente: "La sanción a García, eso sí, bien dicho".

