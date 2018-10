Fuerza Popular espera que el Gobierno acepte pronto su pedido de diálogo

El congresista Carlos Tubino , vocero de Fuerza Popular, respondió al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y exhortó al Ejecutivo a que reconsidere la posibilidad de reunirse con los miembros de su bancada.

"Esperamos que si hay una demora por parte de ellos (el Ejecutivo) en dialogar sea muy corta para que podamos seguir adelante. Nosotros vamos a los gestos, y hay gestos internos que estamos mostrando", señaló Carlos Tubino en una entrevista a RPP.

El portavoz de Fuerza Popular destacó como principal señal de cambio de su bancada la reestructuración interna que ha implicado la designación de nuevos voceros y la formación de un comité transitorio para evaluar la situación interna de este partido.

"Estamos convencidos de que hemos sido demasiado confrontacionales, estamos convencidos que la población nos ha dado señales muy claras, no solo a nosotros, sino a todas las bancadas y ahí están las encuestas sobre el Congreso que muestran que debemos cambiar de actitud", manifestó.

Carlos Tubino se refirió a las declaraciones que hizo el primer ministro, César Villanueva, quien dijo que todavía no iban a acceder a un diálogo con Fuerza Popular mientras su lideresa, Keiko Fujimori, esté afrontando un proceso de prisión preventiva.

"Que se defina la situación de la señora (Keiko) Fujimori, cualquiera que sea, y que las cosas se manejen con la tranquilidad que corresponde. Han insultado al presidente con palabras que no corresponden a la altura política. Entonces, en su momento, veremos qué cosas cambian, de tal manera que podamos conversar con todos, no solo con un partido. (...) Ahora no estamos para el diálogo mientras haya toda esta situación política que distrae", señaló Villanueva en declaraciones al diario Correo.

Estas mismas declaraciones fueron comentadas por Miguel Torres, el congresista de Fuerza Popular que preside el comité de transición y quien firmó el documento en el cual su partido le pide iniciar un proceso de diálogo al presidente Martín Vizcarra.

"Me cuesta aceptar que el premier ( César Villanueva) haya tenido una posición en ese sentido. Yo quiero creer que sus declaraciones han sido previas a la solicitud que nosotros le hiciéramos llegar. De hecho, creo que van a ser tan atentos de respondernos por escrito. Si esa fuera la posición que están teniendo, yo no tengo más que hacer que invitarlos a la reflexión", comentó Torres en declaraciones a ATV.

El parlamentario pidió al presidente Martín Vizcarra dar muestras a la población de que se pueden dejar los "apasionamientos de lado" y se sabe "perdonar" para poder trabajar en favor del país.

"Creo que somos lo suficientemente maduros para comprender que los errores que se pueden cometer no pueden ser un impasse para poder lograr un diálogo que todos los peruanos necesitan", concluyó.