Pese a que desde 2016 hasta la fecha Fuerza Popular (FP) ha perdido 19 congresistas, pues entró con 73 y hoy tiene 54 (contando al suspendido Moíses Mamani), este año ha recuperado fuerza gracias a sus aliados.

Ya no solo se trata del Apra, socio silencioso y a veces altisonante en varias votaciones y temas. Hoy, en la práctica, se han sumado a la alianza Acción Republicana, Cambio 21 y Contigo.

Veamos lo que pasa con en el último grupo. ¿Por qué se cree que es el nuevo aliado de FP? Desde la designación de la Mesa Directiva, en la que Salvador Heresi, miembro de Contigo, fue designado como segundo vicepresidente, se han evidenciado posturas que llevan a esa conclusión.

Para empezar, pese a que la bancada encabezada por Gilbert Violeta cuenta con solo seis congresistas, tiene la presidencia de cuatro comisiones, es decir dos más que Nuevo Perú y Alianza para el Progreso, que tienen 10 integrantes.

Si bien una de esas presidencias recae en la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario, que designó por cinco años a Juan Sheput, y otra es Justicia, que le corresponde por la recomposición en el Congreso, hay dos que han generado cuestionamientos.

La primera es la de Defensa al Consumidor, que durante tres años presidió el fujimorismo y que ahora tiene como cabeza a Violeta. La otra es Ética, que en un acuerdo de portavoces, y con los votos de FP, se decidió que se mantenga a Janet Sánchez, ahora de Contigo, como presidenta.

Otro punto de cercanía son las votaciones en Fiscalización. Sánchez, representante de Contigo en esa comisión, votó en línea con Fuerza Popular para investigar a las encuestadoras y fue quien propuso que se investigue el mensaje presidencial de 28 de julio, aunque al día siguiente solicitó una reconsideración de la votación.

Lo descartan

Pese a estos datos, Violeta, vocero de Contigo, afirmó que no hay ninguna alianza con otra bancada y, por el contrario, dijo que cada vez que hay excesos de FP los han denunciado.

“En Ética lo que se hizo fue respetar la presidencia que se elige por dos años. Y sobre las votaciones en Fiscalización, yo mismo las critiqué y por eso llamé a Janet Sánchez para que retire su voto”, expresó.

Respecto a Defensa al Consumidor, Violeta aseguró que “fue una propuesta que se me hizo a título personal”, pues afirmó que su nombre estaba siendo voceado para presidir Constitución “y se me quiso sacar del camino”.

Quien también negó alguna cercanía fue el vocero alterno de FP, Juan Carlos Gonzales. Para el legislador, ellos son “53, sin contar a Mamani, y por eso no podemos contar con los votos de otras bancadas”.

No obstante, sí señaló que no estuvo a favor de que se cediera Defensa al Consumidor e indicó que no participó el día que se tomó esa decisión.

Datos:

- Gilbert Violeta también cuestionó que en la Comisión de Educación se haya aprobado pedir facultades para investigar a la Sunedu. Su agrupación cedió su lugar en esa comisión a Paloma Noceda (AP).

- Si se suman los congresistas de Fuerza Popular, Contigo, Apra, Acción Republicana y Cambio 21, los votos llegan a 77.

- Fuerza Popular cuenta con ocho congresistas, de 14, en Ética. La comisión tenía 19 miembros, pero renunciaron cinco.