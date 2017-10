Fuerza Popular elegirá a la nueva presidenta de la Comisión de la Mujer el próximo martes

La bancada de Fuerza Popular (FP) elegirá el otro martes, en reunión de bancada, a la próxima presidenta de la Comisión de la Mujer, cargo que ocupó la congresista Maritza García, y al que renunció tras hacer alusión a que muchas mujeres exacerban los ánimos de un “agresor sano”.

Nelly Cuadros y Tamar Arimborgo son las voceadas para asumir dicho cargo. La primera dijo a Perú21 que dentro de la bancada hay muchas legisladores “que tienen todas las cualidades para tomar y asumir una comisión tan importante, ya que en estos días, en estas semanas, se han suscitados actos muy violentos contra la mujer”.

Vía Twitter, Cuadros negó haber solicitado el cargo y respaldó a su colega Arimborgo. “Sería una excelente presidenta”, dijo. Empero, es consciente que es una de las voceadas para asumir la presidencia. “Eso se va definir en bancada, no he conversado con nadie, no he insistido, yo seguiré trabajando en el rol que me corresponde hasta ahora”, agregó.

De otro lado, Arimborgo agradeció, vía su red social, las palabras de Cuadros, pero añadió que no tienen ningún interés ni pretende asumir dicha comisión.

Agradezco el comentario de @NellyCuadrosC pero no he pedido ni tengo interés en presidir Comisión Mujer,soy titular 4 Com. — Tammy Arimborgo (@tammycongreso) 22 de octubre de 2017

Cabe precisar que durante las semanas de representación no se realizan reuniones de bancada, por eso hoy no habrá cónclave.