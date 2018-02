Fuerza Popular se divide por la vacancia de PPK

El suelo no está parejo en Fuerza Popular (FP). La posibilidad de que el bloque apoye la moción de vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski ha dividido a sus miembros.

En declaraciones a Perú21, el congresista Federico Pariona reveló que varios de sus colegas tienen “dudas” sobre un eventual aval y agregó que “Kuczynski tiene mucho de cierto cuando dice que la izquierda impulsa estas cosas porque busca protagonismo”.

“Personalmente no les creo casi nada, predican una cosa y hacen otra; sin importar las consecuencias, tratan de promover la vacancia”, anotó.

Pariona agregó que el tema será analizado por la bancada, pero no respondió si acatará o no el acuerdo que se tome. “Independientemente de la decisión, debe primar el voto de conciencia. No estoy diciendo que me opongo a la vacancia, antes de decidir si va o no va tenemos que analizar”, dijo.

Su colega Miguel Elías coincidió con sus críticas a la izquierda y anticipó que decidió “no seguirle el juego” a los grupos que quieren desestabilizar al país. “Yo me abstendría si se llega por mayoría –no por unanimidad– a aprobar la moción”, aseguró.

EN BLOQUE

El vocero alterno de FP, Héctor Becerril, sostuvo que la vacancia “no es un tema de conciencia” y subrayó que “una vez que votamos y se gana, aunque sea por un solo voto, todos tenemos que aceptar la decisión, ¿si no para qué hay reunión? Ese fue el problema con Kenji Fujimori”, señaló.

DATO

* El vocero de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, informó que este lunes estaría lista la moción de vacancia y se iniciaría la recolección de las 26 firmas requeridas para su presentación.

* Dijo que el objetivo es presentar la moción apenas se inicie la segunda legislatura, el jueves 1 de marzo.