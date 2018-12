Fuerza Popular definirá qué acciones tomará contra Daniel Salaverry en enero

Pese a que estamos en época navideña, Fuerza Popular (FP) no perdona al presidente del Congreso, Daniel Salaverry , y evalúa tomar acciones en su contra por haber dado luz verde a la formación de nuevas bancadas.

La bancada naranja, que poco a poco se ha ido debilitando –empezó con 73 congresistas y ahora son 61–, está incómoda con la decisión del titular del Legislativo de acatar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la creación de nuevos grupos, pues considera que se debió esperar la opinión de la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Rosa Bartra.

Aunque aún no se sabe qué acciones tomará la agrupación contra Salaverry, la congresista Karina Beteta (FP) adelantó a este diario que en la primera semana de enero tomarán una decisión al respecto.

“En la primera semana de enero vamos a ver todos los temas pendientes, como el de Daniel Salaverry, pero también lo que haremos a raíz del último Consejo Directivo del Parlamento”, comentó.

Pero ahí no quedó todo. La legisladora consideró que el congresista liberteño, que llegó a la presidencia con los votos de Fuerza Popular, necesita ser una persona con mayor gratitud.

“El señor Daniel Salaverry debe respeto y gratitud a Fuerza Popular porque él gracias al partido está ahí (en la presidencia del Parlamento). Está ahí por una consideración, no porque es superior a nosotros”, dijo.

Beteta no es la única que cuestiona al titular del Legislativo. El segundo vicepresidente del Congreso, Segundo Tapia, también arremetió.

Tapia, quien al igual que los otros miembros de la Mesa Directiva pidió licencia en su bancada para ejercer su cargo “con transparencia”, consideró que Salaverry ha infringido la Constitución y el Reglamento del Parlamento, aunque precisó que ya serán los miembros de FP quienes tomarán la decisión de lo que sucederá con el legislador.

“La actitud que tuvo el presidente en la última sesión del Consejo Directivo me pareció de pose autoritaria, pues ninguneó al propio Consejo y a la Constitución”, expresó.

El segundo vicepresidente afirmó que no están en desacuerdo con apoyar el fallo del Tribunal Constitucional, pero señaló que “lo que ha hecho Salaverry es un apresuramiento (al ponerlo en ejecución)”.

Otra cosa que criticó de su colega es que no convoque a sesión de la Mesa Directiva desde hace semanas, y consideró que este desencuentro se pudo haber evitado si se llamaba a sesión antes.

¿Todos en FP ven con malos ojos al titular del Legislativo? No. Federico Pariona, parlamentario de quien en algún momento se especuló que renunciaría a su bancada para sumarse al grupo de Kenji Fujimori, hoy Cambio 21, se pronunció a favor de Salaverry, pues alegó que “no hace un mal trabajo”.

“No creo que se deba presentar una acción contra Salaverry, como una moción de censura”, dijo.

No obstante, el congresista expresó que, como es parte de una bancada, actuará de acuerdo a lo que decida su agrupación.

NO ES LA PRIMERA VEZ



El último viernes, en el Consejo Directivo se evidenció la tensión que existe actualmente entre Salaverry y los miembros más representativos de FP. Por ejemplo, en un momento él le dijo a Luz Salgado (FP) “aquí no estamos en el local del partido y usted no actúa como secretaria general. Respete usted al presidente del Congreso. Aprenda a respetar”.

Lo mismo sucedió con Alejandra Aramayo, pues en un momento de la sesión, ella hizo un comentario con el micrófono apagado que fue respondido de inmediato por el titular del Congreso.

“No soy gracioso, soy el presidente del Congreso, estoy dirigiendo el debate. Compórtese y no sea prepotente, por favor”, le dijo a la legisladora.

Pero lo del viernes no ha sido la única vez en la que se ha observado un desencuentro. Hace unas semanas también existió tensión cuando Salaverry calificó de “nefasta” la propuesta de financiamiento ilegal de partidos, aprobada gracias a los votos del fujimorismo y del Apra.

Otro ejemplo de las discrepancias internas se observó cuando el Pleno del Congreso aprobó el levantamiento de la reserva del informe final de la comisión Lava Jato. Ese día, Rosa Bartra expresó en dicha sesión que en la Junta de Portavoces no se había aprobado la desclasificación del documento, solo la entrega del mismo, pero ante la insistencia de la parlamentaria, él le contestó: “Ya se le ha dado la palabra, congresista Bartra. Puede usted gritar toda la mañana si quiere”.

RESPALDO



Pese a que en su aún bancada no tiene el respaldo de los más representativos, Salaverry ha logrado la aceptación de la oposición parlamentaria que considera que está actuando correctamente al no dejarse dominar por el fujimorismo.

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, afirmó que su agrupación respaldará al titular del Congreso si en algún momento se presenta una moción de censura en su contra.

“No apoyaríamos su vacancia porque creemos que está poniendo el equilibrio que le faltaba al Congreso para evitar que Fuerza Popular haga lo que quiera”, precisó.

Para Vásquez, lo que intenta hacer FP “son manotazos de ahogado” porque, a su parecer, se le está acabando el poder dentro del Legislativo.

En tanto, el oficialista Clemente Flores afirmó que en su agrupación “no nos prestaremos al juego del fujimorismo” y consideró que el actual presidente del Legislativo está actuando de manera objetiva.

“Él solo ha acatado un fallo del TC, que tenía que hacer como presidente del Congreso y, es más, creo que se ha demorado mucho en actuar en este tema”, dijo.

Perú21 intentó comunicarse con Daniel Salaverry, pero no respondió; sin embargo, en una anterior oportunidad ya ha dejado en claro que no se dejará amenazar y que responderá como corresponde.

DATOS



- Desde la semana pasada, Fuerza Popular no ha descartado la posibilidad de presentar una moción de censura contra Salaverry, y hasta una denuncia constitucional.



- Si presentan una moción de censura, su admisión a debate requiere el voto favorable de la mayoría de congresistas hábiles.



- Si el fujimorismo opta por separar al titular del Legislativo de Fuerza Popular, pues actualmente solo se encuentra con licencia, eso no significaría que tendría que dejar la presidencia del Parlamento, ya que él fue elegido por los congresistas, no por el partido.



- Salaverry ha mostrado una actitud más conciliadora con el presidente Martín Vizcarra. La última vez que se reunieron fue para ver el tema de la reforma de justicia y en el encuentro también participaron el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, y el del TC, Ernesto Blume.