El abogado de Fuerza Popular, Julio César Castiglioni, manifestó a Perú21 que “darán pelea” para que el JNE les conceda los pedidos de nulidad de más de 900 actas electorales de la segunda vuelta electoral. De esta segunda y última instancia depende el destino de más de 270 mil votos.

“Es una buena noticia que ya se hayan visto en los Jurados Electorales Especiales (JEE) y que se hayan denegado. No hay problema, las pelearemos todas en el JNE. Hay 900 solicitudes de nulidad. Daremos batalla, como se dice, hasta quemar el último cartucho”, manifestó Castiglioni.

Las audiencias de estos casos iniciarán mañana desde las 9:30 a.m. según anunció el portal de la entidad electoral. Se trata de diez casos que serán analizados por el pleno del JNE, todos planteados por Fuerza Popular.

El JNE analizaría un total de 208 recursos de apelación que ha interpuesto el partido de Keiko Fujimori. Es decir, alrededor de 84 mil votos están en juego.

Por otro lado, el abogado Castiglioni reiteró la posición de Fuerza Popular de que la ONPE otorgue el padrón de electores. “No estamos pidiendo el padrón electoral, sino el padrón que se firma antes de votar. Este pedido también ha dividido al pleno del JNE puesto que el magistrado Luis Arce está a favor de dicha solicitud”, aseveró.

En tanto, el abogado sostuvo que ONPE no quiere entregar los padrones “porque el fraude empezó ahí”.

“De eso no me queda duda. Porque los sorteos de los miembros de mesa los han hecho ellos y existe mucha casualidad de que existan familiares en las mesas, así como gente del lápiz como miembros. Además, está el hecho de que no quisieron que se haga el voto electrónico que se venía implementando desde las elecciones anteriores. El fraude viene de ahí, ONPE es responsable de lo que está sucediendo y penosamente esa conducta viene siendo avalada por los JEE y el JNE”, manifestó cuando se le consultó en qué fundamentaba su comentario.

Decisiones emitidas

Por otro lado, el pleno del JNE informó ayer que culminó de analizar y deliberar las apelaciones interpuestas contra resoluciones de JEE por actas electorales observadas durante la segunda vuelta. La institución precisó que se analizaron 84 actas en audiencias públicas del 14 al 20 de junio.

El JNE precisó que cuatro casos fueron anulados porque no se acreditaron los requisitos establecidos para interponer las apelaciones. Tal como informó Perú21 ayer, 77 casos han sido defendidos por los abogados de Fuerza Popular y Perú Libre. Otros tres expedientes fueron desistidos por las partes.

Cabe precisar que, de los casos planteados, solo siete fueron declarados fundados: cuatro para Perú Libre y tres a Fuerza Popular.

Al respecto, Castiglioni expresó su molestia porque se han visto solo 84 de 1,000 actas observadas durante los comicios. “Es una vergüenza. La nota de prensa del jurado dice mucho de su labor”, expresó.

Fuentes de la institución electoral indicaron que es la cantidad total analizada pues no todos los casos decididos en primera instancia de los JEE fueron apelados por Fuerza Popular.

DATOS:

- ONPE señala que, al 100% de actas contabilizadas, Pedro Castillo (Perú Libre) ha obtenido el 50.12% de los votos, seguido de Keiko Fujimori (49.87%). Un total de 44,240 votos separan a los candidatos.

- El JNE ha informado que 201 recursos de apelación han sido concedidos a los partidos y que serán resueltos en el pleno del JNE.

- Los recursos de nulidad que se analizarán mañana son contra resoluciones emitidas en los JEE de Chota, Pasco, Huari, Huaraz y Arequipa 1.

