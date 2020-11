El portavoz de Fuerza Popular, Diethell Columbus, aseguró este viernes que la Comisión Permanente entregó la información de las denuncias constitucionales aceptadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales “menos de un día” antes de que se realice la sesión de hoy.

El congresista indicó que se trata de “cientos de folios” y criticó que los legisladores, según señaló, hayan votado esta mañana sin leer los casos.

“Han interpretado que la justicia es ciega y votan sin leer. Yo no voy a salir a un medio a decir que lamentablemente tomé una decisión por recomendación de mi asesor porque no pude leer”, sostuvo en diálogo con la prensa.

“No se puede colgar la información en el sistema, menos un día antes de la sesión cuando estamos hablando de cientos de folios que se tienen que analizar. Ahora, si se tiene por costumbre votar sin leer, si se tiene por costumbre opinar sin saber de lo que se está opinando tampoco. La citación ha sido notificada el miércoles, hace 48 horas, no puede ser posible que a horas de la sesión recién se cuelgue la documentación”, señaló.

Columbus lamentó que ninguno de sus colegas integrantes de la Comisión Permanente, a excepción de Martha Chávez, se haya plegado a su pedido para postergar la votación de las denuncias constitucionales declaradas procedentes y solo se haya aprobado esta postergación para las improcedentes.

“No puede ser posible que en la Comisión Permanente que ninguno de mis colegas se haya plegado a mi reclamo e igual voten. Si en el Congreso asumen que todos los congresistas tienen la magnífica habilidad de hacer lectura veloz y procesar cientos de folios en algunos minutos, yo los felicito”, manifestó.

“Lamentablemente, no tengo esa habilidad y no voy emitir un voto sin leer porque el TC ha señalado que debe haber un adecuado proceso deliberativo antes de emitir un voto y ese proceso implica que tienes que saber qué cosa estás votando”, añadió.

Este viernes la Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar un plazo de 15 días para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue al parlamentario Edgar Alarcón (Unión por el Perú) por las dos denuncias que fueron presentadas en su contra.

Las dos acusaciones, numeradas como 371 y 372, fueron admitidas a trámite por la subcomisión presidida por Luis Roel Alva (Acción Popular) en setiembre y, desde entonces, esperaban ser debatidas por la Comisión Permanente.

Declaraciones de Diethell Columbus

FP no ha definido voto ante la vacancia

En otro momento, Columbus precisó que Fuerza Popular no ha definido una postura frente a la vacancia presidencial y aseveró que escucharán al presidente Martín Vizcarra en el pleno del lunes antes de tomar una decisión.

“No hemos debatido eso porque hay algo que se llama estado de derecho y debido proceso e implica una cosa importantísima: no puedes condenar o absolver a alguien si no lo escuchas. Como bancada no vamos a adelantar un voto si es que no escuchamos a la otra parte. Si no sería una farsa lo que se está haciendo”, declaró.

Consideró, en esa línea, que los parlamentarios que están adelantando su postura antes de escuchar al mandatario están infringiendo “el principio del debido proceso”.

“Desde mi perspectiva, adelantar una postura antes de escuchar al mandatario, desde mi perspectiva personal, si viola el principio del debido proceso y eso no lo podemos hacer. Mis colegas no deberían estar anticipando su voto si es que no han escuchado a la parte imputada”, opinó.

