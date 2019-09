Varios integrantes de Fuerza Popular cuestionaron el proyecto del Poder Ejecutivo para adelantar las elecciones generales al 2020, tal como lo planteó el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, el pasado 28 de julio.

Durante el debate sobre el Presupuesto General de la República para el Año Fiscal 2020, Cecilia Chacón fue quien inició las críticas contra el Gobierno por dicho proyecto de ley y reiteró que su aprobación depende del Congreso.

“El ministro (de Economía, Carlos Oliva) se ha referido a los 700 millones de soles que existen para las supuestas elecciones que aun nadie sabe. (...) Él se proyecta, él ha puesto 700 millones para las elecciones, que no se sabe si van a haber porque recién se está discutiendo y como él sabe, así no les guste, es una decisión del Congreso de la República”, señaló.

Pese a que el presidente del Parlamento, Pedro Olaechea, le pidió dirigirse a la Mesa Directiva, Cecilia Chacón continuó lanzando pullazos contra el ministro de Economía y el gabinete.

“Nos queda claro que no conocen la Constitución varios de los señores ministros en este gabinete. (...) Sé que este gabinete no es muy amante de hacerle caso a la Constitución, (...) lo que se está haciendo es distraer recursos prioritarios para cualquier otro sector, ya sé que igual no son muy buenos gastándolo, pero por lo menos espero que lo intenten”, refirió con ironía.

Por su parte, Segundo Tapia afirmó que si bien el presidente Martín Vizcarra habla de una crisis política, desde su punto de vista “la crisis es presidencial”.

“Es lamentable que se vaya a destinar 700 millones para el adelanto de elecciones. Me parece, frente a la realidad en que estamos, una verdadera cortina de humo para ver los problemas reales, como el abandono de la salud, que va agonizando, la educación, la agricultura, la seguridad ciudadana, la reconstrucción del norte, los conflictos sociales, la desaceleración económica”, manifestó.

En tanto, Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, sostuvo que el proyecto de presupuesto del Ejecutivo para el próximo año no tiene sustento técnico.

“(...) Este gobierno sin partido no solo presenta un presupuesto político, sino también sin sustento técnico”, aseveró.