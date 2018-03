Fuerza Popular cree que existen los votos para vacar a PPK

Un día después de que se diera luz verde al debate de la moción de vacancia, la vocera alterna de la bancada de Fuerza Popular (FP) , Milagros Salazar, indicó que cuentan con los 87 votos que se necesitan para destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Frente a las evidencias que van saliendo, ningún congresista puede darle la espalda al país”, afirmó en TV Perú.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, pidió a los parlamentarios que reflexionen ya que –dijo– tienen una responsabilidad con la gente. “La vacancia no es venganza”, agregó la premier.

PASARÁ A LA OPOSICIÓN

En tanto, el vocero alterno de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput, afirmó que si sale el mandatario y asume el cargo Martín Vizcarra, él pasaría a ser de la oposición.

“Me iría porque el germen de este cambio es un germen perverso, y no lo digo por Martín, sino por el ‘aprofujimorismo’”, indicó a Perú21.

El oficialista consideró que en un escenario como este, Fuerza Popular no tendría que esperar hasta 2021 para ser gobierno, pues lo sería a través de la presencia del embajador de Perú en Canadá.

No obstante, Sheput también señaló que no ve en el horizonte la posibilidad de que el jefe de Estado sea vacado porque no hay fundamentos para que ello suceda.

TENGA EN CUENTA

* La moción para debatir la vacancia fue aprobada el jueves con 87 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones. Esto se discutirá el 22 a las 10 de la mañana.