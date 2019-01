Lo perdieron todo. El Consejo Directivo del Congreso le dio ayer la estocada final a la hegemonía parlamentaria de Fuerza Popular al aprobar la recomposición de las comisiones de trabajo como consecuencia de la incorporación de nuevas bancadas. Tras esta decisión, la agrupación naranja perderá por primera vez en 30 meses su mayoría absoluta en las comisiones ordinarias y su poder en las comisiones especiales se verá seriamente disminuido.

El cambio más representativo está en la Comisión de Ética y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (ver infografía). En Ética, FP pasará de tener cuatro congresistas a solo uno de los diez que integran el grupo. Mientras que en la subcomisión, los fujimoristas ya no tendrán más de la mitad de los votos con sus ocho miembros porque ahora habrá diecinueve integrantes.

Una de las principales críticas a FP ha sido por usar el poder de sus votos en ambos grupos para blindar a personajes cuestionados como el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry o los congresistas Héctor Becerril y Yesenia Ponce.

Conscientes del gran costo que representaba la recomposición, Fuerza Popular intentó nuevamente boicotear la sesión del Consejo Directivo, incluso antes de su instalación. Ya lo habían logrado el día anterior.

Al empezar la sesión, el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, dio cuenta de que los fujimoristas habían acreditado a once legisladores para participar en la cita, a pesar de que la Junta de Portavoces había acordado que FP tenga diez miembros en el Consejo Directivo porque su representatividad había disminuido tras las últimas renuncias.

Fuerza Popular ya no controla las comisiones y esta es la nueva composición en Congreso. (Perú21) Fuerza Popular ya no controla las comisiones y esta es la nueva composición en Congreso. (Perú21)

En respuesta, los congresistas de FP empezaron a protestar en diferentes tonos y gestos porque consideraban ilegítima la decisión de la Junta de Portavoces.

“Ya vemos cuál es la estrategia con la que han venido”, indicó Salaverry.

Al ver que el titular del Congreso no retrocedía, los legisladores naranjas se retiraron de la sesión de manera abrupta y evidentemente ofuscados.

“Acá lo que están haciendo es una prepotencia y eso es lo que hay que dejar bien claro, que escuche el presidente (Daniel Salaverry) que está generando el caos. Está incumpliendo el reglamento del Congreso (…) Según la proporcionalidad, nosotros somos 11, no somos 10”, dijo Carlos Tubino, vocero de FP, con el rostro marcado por el enojo.

A su vez, la primera y el segundo vicepresidente del Congreso, Leyla Chihuán y Segundo Tapia, salieron detrás de los congresista de FP, lo cual dejó sin quórum al Consejo Directivo. Se repetía la situación que se vivió el martes.

“Lamentablemente, también han abandonado los vicepresidentes, por lo cual esta sesión no podrá ser oficial porque no tenemos el quórum para tomar decisiones”, indicó Salaverry.

Las demás bancadas mostraron su indignación por el comportamiento de sus colegas y el Frente Amplio anunció que presentaría una moción de censura contra los vicepresidentes.

“Entiendo que las bancadas puedan tener una acción de protesta, pero no los miembros de la Mesa Directiva, más aún en una circunstancia difícil para el país”, dijo Humberto Morales, vocero del Frente Amplio.

“Yo pensé que había un cambio de actitud de FP al venir aquí, pero el berrinche que acaban de hacer demuestra que no hay espíritu de cambio definitivamente”, apuntó César Vásquez, vocero de APP.

Minutos después llegaron a la sesión el congresista del Apra Mauricio Mulder y la tercera vicepresidenta del Parlamento, Yeni Vilcatoma. Con ambos se completó el quórum requerido.

Vilcatoma aprovechó su intervención para salir en defensa de su bancada. “Fuerza Popular está reclamando un derecho”, alegó.

Más adelante y bajo la amenaza de la moción de censura, retornaron a la sala Segundo Tapia y Leyla Chihuán. La indignación les duró poco.

NUEVO ROSTRO



Tras el impasse generado por FP, la sesión del Consejo Directivo transcurrió con rapidez debido a que existía consenso entre las demás fuerzas políticas sobre el sentido del voto.

La recomposición de las comisiones obtuvo trece votos a favor, tres en contra (Tapia, Chihuán y Mulder) y una abstención (Vilcatoma).

Al finalizar la sesión, Salaverry indicó a la prensa que la nueva distribución de cupos en las comisiones va a mejorar la imagen del Parlamento y permitirá que se procesen los casos que están encarpetados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y Comisión de Ética.

“Entiendo que para algunos sea difícil asimilar los cambios, pero son cambios positivos porque no solamente van a mejorar la imagen del Congreso sino que van a permitir que aquellos casos que no están siendo atendidos en la Subcomisión de Acusaciones y en la Comisión de Ética puedan de una vez ser procesados y resolverse”, anotó Salaverry.

Sobre la actitud de Fuerza Popular, que él mismo calificó de estrategia, el presidente del Parlamento señaló que es lícito contar con una siempre que “no colisione con los intereses del país”.

“Lamento los exabruptos de algunos congresistas que no solo se han retirado de la sesión sino que han lanzado adjetivos y agravios; esas son las cosas que tenemos que desterrar del Congreso si queremos recuperar la confianza de la ciudadanía”, agregó.

El Consejo Directivo también aprobó archivar el pedido que presentó Fuerza Popular, a través de Tubino, para que se deje sin efecto la disposición que permitió la creación de nuevas bancadas.

Asimismo, se mandó al archivo la opinión emitida por la Comisión de Constitución sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que dio paso a la creación de nuevas bancadas.

El pasado 8 de enero, el referido grupo de trabajo aprobó, solo con los votos del fujimorismo, un informe que señala, entre otras cosas, que un congresista podrá renunciar de forma legítima cuando su bancada original así lo determine. Además, que “la calificación en segunda instancia corresponderá al Consejo Directivo”. “Qué hace la comisión de la congresista Rosa Bartra opinando sobre una sentencia del TC, ¿acaso ella sabe más que los miembros del tribunal?”, dijo Maritza García, de Cambio 21.

SABÍA QUE



- Daniel Salaverry insistió en que su decisión de aceptar la conformación de nuevas bancadas se da al acatar la sentencia del Tribunal Constitucional.



- “Yo lo que estoy haciendo es ejecutando y acatando un fallo del TC que ha desencadenado todo lo demás”, anotó.



- El acuerdo del Consejo Directivo será llevado al Pleno para que ratifique la reconformación de comisiones.

TENGA EN CUENTA



- El congresista Alberto de Belaunde deslizó su sospecha de que Fuerza Popular esté detrás de la conformación de la anunciada bancada Acción Republicana.



- “Espero que no sea verdad que Fuerza Popular va a ‘prestar’ a un congresista de su bancada para que Acción Republicana igual pueda inscribirse. ¿Cualquier cosa es aceptable con tal de recuperar el control del Consejo Directivo?”, cuestionó.



- Marita Herrera prefirió evitar a la prensa para no responder por su sorpresivo alejamiento de la bancada Cambio 21, que se quedó con ocho.



- El congresista Gilbert Violeta dijo que aceptará que otros congresistas busquen formar nuevas tiendas políticas.



- Si se concreta la conformación de Acción Republicana, los únicos congresistas que no tendrán bancada serán Yesenia Ponce (ex Fuerza Popular), Daniel Salaverry (ex Fuerza Popular) y Roberto Vieira (ex PpK).



- En julio se iniciará un nuevo año legislativo en el Congreso y se deberá determinar las nuevas presidencias que tendrán las comisiones.