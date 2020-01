Irresponsable. Un nuevo aspirante al Congreso se ve envuelto en una gran polémica tras ser captado bebiendo alcohol, mientras se encontraba al volante. Se trata de Juan Carlos Iglesias Lanfranco quien postula por el partido Fuerza Popular, representando a Tumbes.

En las imágenes difundidas por el mismo candidato en sus redes sociales, se aprecia a Iglesias Lanfranco muy sonriente con otras personas que también se encontraban en el interior del vehículo, en medio de risas pide que lo graben para dar un mensaje; sin embargo, lo que hace es comenzar a beber el licor de la botella. Mientras eso ocurre, suelta el volante durante unos segundos.

Según información que comparte la plataforma Voto Informado, el candidato por Fuerza Popular, es gerente de administración de la empresa Hoteles del Sol. De demostrarse que sí ingirió alcohol mientras manejaba, Juan Carlos Iglesias habría cometido una doble infracción de tránsito.

El Código Penal señala que la infracción tipificada como ‘M-02’ castiga la existencia de alcohol cuando supera los 0.5 gramos por litro de sangre. La multa asciende a 2150 soles, a su vez se suspende la licencia de conducir.

Candidato de Fuerza Popular fue grabado bebiendo alcohol mientras maneja su auto [VIDEO]

SE PRONUNCIA

A través de un comunicado, el candidato aseguró que no bebió en ningún momento licor y que solo se trataba de un ademán, pues el no maneja mientras toma.

“No bebo cuando manejo; y que ser candidato al Congreso no cambiará mi buen humor ni me quitará el lado humano que me inspira a participar en política”, se lee al comienzo del comunicado.