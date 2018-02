Fuerza Popular avalará vacancia de PPK si hay consenso entre bancadas

En declaraciones a Perú21, el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, informó que su bancada analizó anoche la moción de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que promueve Nuevo Perú. Sin embargo, precisó que la postura final del bloque se definirá recién en las próximas semanas en función al consenso que logre la iniciativa.

"Nosotros estamos convencidos de que el presidente ha cometido actos irregulares y es merecedor de la vacancia, pero lo que se busca es que no solo sea el sentir de Fuerza Popular, queremos el consenso de otras bancadas", refirió.

En esa línea, el legislador de Fuerza Popular remarcó que "no hay ninguna duda" de que la vacancia de PPK debe proceder, pero reconoció que esta medida está condicionada al apoyo que pueda lograrse de parte de otros grupos políticos.

"Si no hay convencimiento de otras bancadas para que la vacancia prospere, porque son 87 votos los que se necesitan, entonces, hay que ver. No podemos estar poniendo nuevamente esta moción a debate del Pleno si no hay consenso", subrayó.

Becerril agregó que en los próximos días, Fuerza Popular volverá a reunirse con Nuevo Perú para determinar cuánto se ha avanzado en materia de adhesiones. Recién después de ese balance su bloque volverá a reunirse y decidirá si apoya o no con sus firmas la moción de vacancia presidencial.