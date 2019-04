Fuerza Popular y Apra se unen para interpelar a ministra de Educación

Le pusieron la puntería. La ministra de Educación, Flor Pablo, tendrá que afrontar una interpelación ante el Pleno del Congreso. Fuerza Popular, que ya había adelantado desde hace varios días que llevaría a la funcionaria al Congreso para que responda por los textos escolares con links con contenido sexual inapropiado, concretó su amenaza ayer. Presentó la moción con el respaldo del Apra, que ya lo había anticipado, y sumó, además, la adhesión de parlamentarios de Acción Popular (AP) y Cambio 21.

En el documento se señala que Pablo debe responder “por las irregularidades en la elaboración e impresión de los materiales educativos de la educación básica regular”.

La semana pasada, la ministra ya había acudido a la Comisión de Educación del Congreso, presidida por Milagros Salazar (FP), para dar una explicación por esta situación. En aquella ocasión, la funcionaria ofreció disculpas por los errores –que no se produjeron en su gestión– y anunció acciones contra los responsables. No obstante, su participación no convenció al fujimorismo y el último jueves anunció que la interpelaría.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, quien también acudió al Legislativo, se pronunció y afirmó que “los ministros estamos siempre a disposición” del Parlamento para atender las dudas que existan.

Para la congresista Marisa Glave (NP), la interpelación tiene como finalidad acabar con el “enfoque de igualdad de género” en el país.

A inicios de abril, el Poder Judicial emitió un fallo a favor del enfoque de género en el currículo escolar.

“Lo que quiere Fuerza Popular no es interpelar a una ministra, lo que quieren hacer es intentar tirarse abajo una decisión que ya es incluso judicial, de que en el Perú se tiene que educar con igualdad”, expresó Glave.

Para el reconocido educador León Trahtemberg, de lo que se trata con esta interpelación es de “ganar posturas políticas”.

“Hay un grupo de personas que quiere que se le consulte todo lo relacionado con educación, y han encontrado en la sexualidad una oportunidad para que eso suceda”, dijo a este diario.

INVESTIGACIÓN

Pero el fujimorismo no solo impulsó la interpelación. En la Comisión de Educación apoyaron que se solicite al Pleno del Congreso facultades para investigar “las irregularidades advertidas en la elaboración, edición, reproducción, adquisición y distribución de los materiales educativos”.

Milagros Salazar explicó a este diario que la intención es investigar desde la gestión del ex ministro Jaime Saavedra – a quien también Fuerza Popular y el Apra sacaron del cargo vía interpelación y censura–, pues quieren encontrar “a los responsables de que estos textos hayan tenido un contenido inadecuado”.