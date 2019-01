Fuerza Popular acusa a Daniel Salaverry de "obstruccionista"

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, acusó hoy al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de tener una actitud "obstruccionista", y lo dijo luego de que miembros de su bancada se retiraran del Hemiciclo del Congreso en el que se realizaba el Pleno del día.

En una conferencia de prensa, en la que participaron la mayoría de parlamentarios del fujimorismo, el parlamentario criticó al titular del Legislativo porque no convoca a la sesión del Consejo Directivo.

Además, criticó a Salaverry por no haber exigido al legislador Alberto de Belaunde, vocero alterno de la Bancada Liberal, a que retire la palabra cuando señaló que FP tiene "pacto de impunidad con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry".

Tubino indicó que estas fueron las razones por la que abandonaron la sesión del Pleno. Del mismo modo, Luz Salgado afirmó que no se puede admitir "que no se cumpla el Reglamento" como consideró no se hizo el día de hoy.

El portavoz fujimorista expresó que Salaverry quiere "manejar el Congreso" porque no convoca a la Mesa Directiva. En ese sentido, su colega Cecilia Chacón informó que no volverán a la sesión plenaria hasta que no se garantice que se cumpla con el Reglamento.