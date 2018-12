Úrsula Letona: Fuerza Popular definirá el 8 de enero si acepta su renuncia

La bancada de Fuerza Popular (FP) tendrá su primera reunión el próximo 8 de enero y uno de los puntos de agenda será la solicitud de renuncia presentada por Úrsula Letona, reveló el vocero alterno del fujimorismo, Juan Carlos del Águila.

El 28 de noviembre, la parlamentaria envió una carta al actual vocero, Carlos Tubino, anunciando su separación de la bancada, señalando que "no quiero ser parte de pugnas políticas".

Este oficio fue enviado por Letona luego de que la tercera vicepresidenta del Legislativo, Yeni Vilcatoma, pidiera su expulsión por su supuesta actitud frente a una investigación sobre presuntos actos de corrupción en Promperú.

Del Águila señaló que el 8 de enero se determinará si se acepta o no la renuncia de la parlamentaria, pues hay posibilidad de que la bancada no lo haga.

"La congresista no ha presentado su renuncia irrevocable, así que está en decisión de la bancada aceptar o no la renuncia", expresó a Perú21.

En ese sentido, precisó que si se llega a dar un consenso para que ella no se vaya de la agrupación, se le comunicaría a Letona. No obstante, el parlamentario indicó que por ahora no se sabe cuál será la postura que tomen sus colegas respecto al tema.