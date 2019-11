El empresario Dionisio Romero Paoletti reveló hoy ante el fiscal José Domingo Pérez que, a través de Credicorp Ltd., donó US$3 millones 650 mil para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.

“Entre finales del 2010 y el 2011, en momentos diferentes de las dos vueltas del proceso electoral, Credicorp Ltd. realizó varios aportes a Fuerza 2011 que totalizaron US$3,65 millones. Fue, sin duda, una cifra excepcional que se explica en el contexto de la amenaza igualmente excepcional del chavismo”, contó Romero en una carta que dirigió a los trabajadores del holding que compañías que preside.

“Estos aportes fueron entregados en efectivo y Credicorp Ltd. no incurrió con esa donación en niguna responsabilidad legal. No hicismo pública la decisión de entregar estos aportes, ni durante la campaña ni inmediatamente después, ya que teníamos una gran preocupación por las represalias que podía tomar una opción política asociada con el chavismo, un régiment que no muestra respeto alguno por la democracia”, argumentó.

Esa cifra supera incluso el monto que la compañía Odebrecht declaró a la Fiscalía que abonó a la misma campaña fujimorista y que ascendió a US$1 millón 200 mil.

Los registros de la ONPE

Sin embargo, en los registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ni Dionisio Romero ni Credicorp Ltd figuran como aportantes de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular).

Con el tipo de cambio de la época (S/2.85 según SUNAT), los US$3 millones 650 mil equivalían a 10 millones 402 mil 500 soles.

Según el informe final de verificación financiera realizada por la misma ONPE, los ingresos declarados por el partido de Keiko Fujimori entre el 6 de diciembre de 2010 y junio de 2011 ascienden a S/17′450,753.

De acuerdo al fiscal Pérez, Fujimori usó a aportantes fantasmas para ocultar en su declaración ante la ONPE los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht. Pero con lo manifestado por Dionisio Romero se abre otra línea de investigación.

En otro reporte de la ONPE, del 23 de noviembre del 2011, el mismo órgano electoral advirtió que el partido naranja debía concluir con identificar a sus aportantes.