Frente Amplio podría retirarse de la comisión Lava Jato

El Frente Amplio podría dejar su asiento en la comisión Lava Jato . El congresista Humberto Morales , quien además, es vicepresidente de este grupo de trabajo, confirmó a Perú21 que pidió a su bancada retirarse de esa instancia debido a la falta de imparcialidad y al blindaje a determinados políticos, principalmente vinculados a Fuerza Popular .

“ Ya solicité a mi bancada que debata el retiro de la comisión. Mientras siga así no amerita nuestra participación. Hay una suerte de blindaje. La señora Keiko Fujimori tiene que ser investigada, no se quiere traer a Jaime Yoshiyama, ni a Luis Alva Castro. Me parece inaudito. No puede continuar así ”, sentenció.

Morales cuestionó también el papel de la presidenta de la comisión Rosa Bartra (Fuerza Popular) y el elevado presupuesto destinado para asesores y técnicos de este grupo.

Puntualizó que desde que se incorporó a la comisión, hace dos meses, solicitó formalmente un informe sobre lo avanzando, el plan de trabajo y el reglamento interno, así como otros documentos, pero, hasta el momento, no le han entregado nada.

“ Nos acaban de informar que recién nos enviarán la información que pedimos hace dos meses y es porque reclamamos públicamente ”, señaló el legislador del Frente Amplio.

Alianza para el Progreso confirmó el martes que no nombrará un reemplazo de Marisol Espinoza en la comisión Lava Jato. Si Morales renuncia, este grupo estaría integrado solo por Bartra, Mauricio Mulder (Apra), Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio) y Karina Beteta (Fuerza Popular)