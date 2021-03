La Junta de Portavoces acordó incluir en la agenda de la sesión plenaria del Congreso de mañana jueves un proyecto de ley del Frente Amplio que dispone la expropiación de las plantas de fabricación, establecimientos de distribución y balones de oxígeno medicinal para combatir los efectos del COVID-19.

La iniciativa, planteada por el legislador José Luis Ancalle, declara la producción general y distribución de balones de oxígeno medicinal como servicio público. En ese contexto propone la expropiación de las plantas de fabricación o establecimientos de distribución y balones de oxígeno medicinal a cargo de las empresas privadas a efectos de que “sean distribuidos de manera gratuita a los pacientes internados en los centros hospitalarios que se encuentran bajo la rectoría del Ministerio de Salud y Essalud”.

El vocero de la bancada de Fuerza Popular, Diethell Columbus, a través de su cuenta de Twitter, cuestionó la propuesta.

“La izquierda radical busca aprobar una ley para expropiar plantas y hasta los balones de oxígeno medicinal y que todo lo vea el incapaz MINSA. Luego querrán hacerlo con los medios de comunicación, colegios y así hasta quitarnos todas las libertades. Advertidos estamos”, escribió.

En declaraciones a Perú21, el parlamentario advirtió que el proyecto en cuestión no soluciona el problema derivado de la falta de oxígeno que hay en el país debido a la pandemia.

“Expropiar es sólo un fetiche que tiene la izquierda cada vez que tiene un problema, así como cambiar la Constitución. La expropiación no es la solución porque se seguirá produciendo la misma cantidad de oxígeno; lo que se requiere es habilitar más plantas de oxígeno. El gobierno debe importarlas y ponerlas en funcionamiento”, manifestó Columbus.

Además, advirtió que la iniciativa ha sido exonerada de debate en comisiones. “Ocho de las once bancadas han aprobado esta exoneración, es una locura. No se puede negar que algunos privados lucran con la desgracia ajena pero los problemas no se solucionan así. Esta propuesta es inconstitucional”, añadió.

