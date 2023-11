SAMUEL ABAD

Samuel Abad, constitucionalista y abogado de la JNJ, celebra que el Congreso respete la resolución Judicial de suspender la votación sobre la destitución de los integrantes de esa institución.

Al final el Congreso respetó la decisión del Poder Judicial.

Cuando hay una controversia en materia constitucional por la tutela de los derechos de los integrantes de la junta; lo que quedaba en este contexto era que el Congreso acate y pueda apelar. Una democracia se caracteriza por respetar las resoluciones judiciales.

¿Por qué considera que no hay argumentos para la remoción de la JNJ?

No se ha dado el debido proceso, por ello el Poder Judicial recoge esta medida cautelar. El tema de fondo son tres causales: La edad, una magistrada de la JNJ tiene más de 75 años y dicen que no reúne los requisitos de permanencia y esto no es exacto. Ese requisito de la edad es solo para el acceso, cuando asume el cargo ella lo hace por 5 años porque así lo establece de la Constitución. No se puede leer la norma de manera aislada.

Se cuestionó que no presentaron sus informes y la falta de imparcialidad de la JNJ cuando salió en defensa de la fiscal Ávalos.

Los informes sí se presentaron y lamentablemente el Congreso no ha regulado cuál es la presentación de estos informes. No se ha establecido plazos, entonces, eso no se explica. Aquí ha habido un interés público de garantizar la independencia, no se puede remover a toda una junta si las causales de esa remoción no están debidamente tipificadas. Eso se llama legalidad. Sobre el caso Ávalos, el Congreso decía que ella tenía una interpretación equivocada sobre la posibilidad de acusar a un presidente en ejercicio. Por un criterio interpretativo el Congreso no puede sancionar a una fiscal, porque el Congreso está en desacuerdo. Eso no conduce a una destitución. Es un atentado a la independencia de jueces y fiscales.

LUCAS GHERSI

Lucas Ghersi, abogado constitucionalista, concuerda en respetar las resoluciones judiciales, pero indica que esto no quita que se trate de una resolución equivocada, pues está impidiendo que el Congreso ejerza sus funciones.

¿Cómo se puede interpretar la decisión del PJ?

De manera clara quiero señalar que las resoluciones judiciales se tienen que cumplir siempre así nos gusten o no. A veces los jueces estarán en lo cierto o a veces se pueden equivocar, pero siempre hay que respetar y acatar las decisiones judiciales. Eso no quita que sea una resolución pésima y equivocada porque si el Congreso se declaraba en rebeldía y no hacía caso al Poder Judicial se iba a desatar una crisis. El Poder Judicial está impidiendo que el Congreso ejerza sus competencias constitucionales y está vulnerando el Estado de derecho. Ya el TC le ha jalado las orejas al Poder Judicial.

¿Qué debe hacer el Congreso?

Debe apelar y presentar un escrito directamente al Tribunal Constitucional que va a terminar por declarar nula esta medida cautelar por ir en contra de la sentencia que el Tribunal Constitucional recientemente emitió. El Congreso tiene que defenderse bien, no puede agachar la cabeza y debe presentar la demanda competencial.

¿Por qué cree que la JNJ sí cometió infracciones?

El Congreso tiene la facultad de destituir a la JNJ si es que hay consenso para hacerlo entre las bancadas. No es que tiene que haber una tipificación precisa en qué casos sí y en qué no. Basta que alcance los 87 votos. La primera infracción de la JNJ fue cuando sacó a favor de Zoraida Ávalos un comunicado. Cuando se sale a defender a una fiscal rompe con esa neutralidad. Otra infracción es la de la señora Tello, que con una interpretación silenciosa se quiere quedar en el puesto. El Congreso ha respetado el debido proceso, se ha citado a 20 constitucionalistas. Este no es un proceso express.

