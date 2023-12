El vocero de Fuerza Popular, Micky Torres, calificó de valiente la decisión del Tribunal Constitucional de excarcelar al expresidente Alberto Fujimori.





¿Cómo califica esta decisión?

Han pasado seis años desde que se dio el indulto y dos años desde que el Tribunal Constitucional lo ratificó. Creo que la principal reflexión más allá de estar muy contentos es que el TC no solo ha sido valiente, sino que ha sido claro al precisar que la Corte ha manipulado el sistema legal para impedir que una persona acceda a la libertad. El TC en buena cuenta le está diciendo a la Corte IDH: ‘Nosotros estamos adscritos a ustedes, pero eso no quiere decir que la Corte pueda hacer lo que le venga en gana con las personas en los distintos países’. Por eso considero valioso este pronunciamiento.





¿Cómo lo toma el círculo familiar?

Es un momento particular para una familia, hoy reunida. Han estado pendientes de cada uno de los pasos que se han dado para la libertad de don Alberto. Creo que además se debe evaluar el vía crucis que tiene que pasar una familia para un indulto y todos los trámites y la dilatación del tiempo como la que hemos podido observar.





Se habla de la parte agraviada que estaría esperando algún tipo de perdón expreso.

Entendemos el dolor y lo respetamos. Hacia ellos yo sí he pedido humanidad, creo que el presidente Fujimori con 85 años de edad y con 16 años privado de su libertad ha sido un costo político muy alto; y creo que el odio, no de las víctimas, pero el odio que les inyectan determinadas personas… eso sí condeno porque viven del odio. A nadie le conviene tener un país enconado y dividido en medio de una crisis de inseguridad, de la economía.





A mucha gente le parece raro que este fallo se dé en medio de cuestionamientos a la fiscal de la Nación.

He escuchado esas tesis, y les digo trasnochadas porque en realidad el TC tendría que tener una bola de cristal para saber que esto iba a explotar. Este proceso siguió un proceso ordinario y sí, tenemos una crisis en el Ministerio Público, pero no es una novedad. Pero sabemos que existe una fuerte confrontación de fuerzas y nosotros desde hace años venimos alzando la voz. La justicia se ha politizado.





Walter Albán, exdefensor del Pueblo, calificó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) de un maltrato hacia el expresidente Alberto Fujimori porque “tarde o temprano se tendrá que acatar lo que dice la Corte IDH y Fujimori tendrá que volver a prisión”.





¿Con la posición del Ejecutivo a favor del TC en el caso Fujimori, se zanja el tema del indulto?

Hay tres temas para analizar, me parece grave, y no es la primera vez, que le otorgan la libertad a Alberto Fujimori de manera fraudulenta. Recordemos el indulto de Pedro Pablo Kuczynski; luego la Corte le ordenó al Estado peruano a revisar cuáles fueron los pasos para que se otorgue ese indulto. La Corte Suprema consideró que todo esto fue irregular producto de un pacto político. La propia señora Keiko dijo que así no se podía pedir la libertad de su padre. No se está prohibiendo el indulto, lo que la Corte dijo es que lo hicieran correctamente, de su situación médica, pago de la reparación civil y el perdón a las víctimas. La víctima no es Alberto Fujimori porque fue condenado por graves delitos.





¿Qué irregularidad observa?

El TC no citó al pleno completo para decidir sobre esto. Sí se puede tomar decisiones incluso con tres votos, pero el error está que esos tres magistrados adelantaron juicio, debieron mantenerse en reserva. Eso para comenzar, el caso no se ha cerrado. Fujimori tarde o temprano regresará a prisión por eso digo que esto es un maltrato. Al final prevalecerá lo que dice la Corte IDH. Ojo este hecho no es casual. Ya sabemos en qué va a terminar esto.





¿Por qué no es casual?

Que salga esta situación justo cuando estamos conociendo la punta del iceberg en el Ministerio Público es bastante extraño. A la fiscal Benavides ni siquiera se le ha sancionado, y esto aparece cuando comienza a evidenciarse estos amarres en las instituciones públicas. Creo que es una instrumentalización como algunos lo han señalado. Si realmente les preocupara la salud de una persona mayor de 80 años, ¿por qué no han buscado una forma decorosa de obtener el indulto? Se ha tratado de distraer la atención para proteger a la fiscal de la Nación.





