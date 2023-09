El excanciller José Antonio García Belaunde y el exdefensor del Pueblo Walter Albán se pronunciaron sobre la situación que ha generado la decisión del Pleno del Congreso de encargarle a la Comisión de Justicia una investigación sumaria contra los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la presunta intromisión de este último en el fuero legislativo.

Estas fueron sus declaraciones en entrevista con Perú21.

José Antonio García Belaunde: “La ONU no está para decirle a un Estado: ‘oye, tu Congreso no debe intervenir acá…’”

El comunicado de la ONU expresa “preocupación”...

No voy a hablar sobre el fondo del asunto. No voy a hablar sobre lo que provocó ese comunicado, porque es un tema que me es un poco ajeno y prefiero no opinar. Lo que me llamó la atención, y me parece absolutamente inadmisible, es que una oficina de las Naciones Unidas, arrogándose el título de Sistema de Naciones Unidas, decida intervenir, opinar y juzgar lo que está haciendo un órgano del Estado respecto a otra institución. Eso es simplemente ponernos bajo tutela. Entonces ahora la Secretaría General de Naciones Unidas va a decidir cuál es la marcha política que debemos tener. Oiga, en el siglo XX, el embajador de Estados Unidos en el Perú, se decía y probablemente era cierto, que manejaba las instituciones gubernamentales, llámese el Ejecutivo y el Parlamento. Pero ahora resulta que en el siglo XXI no es el embajador de los Estados Unidos, sino los funcionarios medianos —porque están en la mitad del escalafón de Naciones Unidas, o sea, son burócratas— los que han decidido opinar, juzgar e intervenir en algo que no les corresponde. No hay ninguna resolución de Naciones Unidas, no hablo ya de la Carta de las Naciones Unidas… No hay ninguna resolución de Naciones Unidas que puede autorizar a la secretaría general a que intervenga opinando sobre temas de política interna de un Estado. Eso es inadmisible. Eso es colonialismo. Me parece torpe, además, que hayan hecho eso con el membrete del Sistema de Naciones Unidas, como si fuera todo el mundo el que está observando cuán bien nos comportamos.

¿El coordinador residente tiene una línea política?

No lo conozco así que no puedo hablar de eso. Lo que yo sí sé, porque conozco Naciones Unidas bastante bien, es que lo que han hecho no pueden hacerlo. No está en ningún manual. Si no es por juventud o por ser bisoños que han cometido este error, entonces están tomando partido en algo que es muy político. Porque si en la política peruana, aparte de los congresistas, los ministros, los periodistas y los influencers, vamos a tener ahora a los diplomáticos extranjeros opinando, entonces ¿qué es esto? Hay normas diplomáticas establecidas. Ellos hacen referencia mañosamente a unas resoluciones de la Asamblea General. Pero se olvidan de la más importante, que es la 2625, que se aprobó cuando Naciones Unidas cumplió 25 años. Allí se establecen los principios que deben guiar las relaciones entre los Estados. Naciones Unidas no está para decirle a un Estado ‘oye, tu Congreso no debe intervenir acá porque rompe el equilibrio de poderes’. Para eso está el Tribunal Constitucional. Que el TC decida si el Congreso está en capacidad o no de hacer esa investigación sumaria (a la JNJ). Y si nosotros vamos a aceptar que funcionarios medianos de organismos internacionales opinen alegremente sobre lo que pasa en el Perú, entonces nos hemos vuelto una republiqueta.

Raro que la ONU hable de Perú con tantos casos de abusos de poderes en países vecinos.

Yo la verdad es que estoy sorprendido porque conozco Naciones Unidas bastante bien. Mi carrera empezó allá. Simplemente se han excedido. Son líneas rojas que no pueden pasar. Alguien les ha soplado al oído que deben hacerlo. Alguien está influyendo sobre ellos en el Perú, no sé si los de la Junta o sabe Dios quién, pero ellos han hecho algo que es incorrecto. Profesionalmente hablando, son malos profesionales. Hay normas que ellos se han saltado con la garrocha. Tienen que conducirse como se conducen todos los diplomáticos extranjeros en el Perú. Pueden pensar lo que les da la gana, pero deben callar, no intervenir.

Walter Albán: “Vivimos en una dictadura que viene desde el Congreso”

¿Cuál es su opinión sobre la investigación sumaria del Congreso a los siete miembros de la JNJ?

Todo esto es una farsa, estamos viviendo un avasallamiento prácticamente absoluto de las instituciones del Estado, ya no existe separación de poderes en el Perú, prácticamente nos están arrebatando la democracia. Lo que han hecho no tiene ningún sustento jurídico, constitucional menos. (…) Lo que está claro es que ya tienen una decisión y todo lo demás es simplemente llevar a cabo un procedimiento, es como una crónica de muerte anunciada.

¿Qué cree que buscan con esta medida?

Quieren copar todo el aparato del Estado. Vivimos en una dictadura que viene desde el Congreso, es una alianza mafiosa que lidera el fujimorismo, pero tiene socios incluso en la izquierda. Ellos ya tienen su Tribunal Constitucional, su defensor del Pueblo, ya han avasallado lo que era la Sunedu; tienen en la mira al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y por supuesto tienen una aliada de polendas con la fiscal de la Nación. Esta alianza la tienen que proteger a como dé lugar, lo que quieren es impedir que la Junta pueda adoptar alguna medida respecto de la fiscal de la Nación. A largo plazo el objetivo es destituir a todos los miembros de la JNJ.

¿Lo que usted dice es que quieren una Junta Nacional de Justicia a la medida?

Por supuesto. Imagínense ustedes si pasan 14 días y deciden destituir a los 7 magistrados; se tiene que reunir la comisión especial que nombra a quienes van a reemplazarlos. ¿Quién preside? El defensor del Pueblo que ya sabemos quién es, enviado del Congreso; ¿quién es el presidente del TC? Un exasesor del Congreso que hace lo que este le pide; ¿quién es la fiscal de la Nación? Patricia Benavides; entonces, es evidente que tendrían el control del sistema judicial (…) y lo que es todavía más importante, sobre todo para el fujimorismo, es tener el control de todo el sistema electoral y la Junta Nacional de Justicia que elige al jefe de la ONPE y del Reniec.

¿No hubo intromisión de la JNJ al pronunciarse sobre el caso de Zoraida Ávalos?

Es deleznable lo que están diciendo. (…) Están tratando a gente que fue seleccionada por concurso público, que tiene una trayectoria como la doctora Inés Tello, intachable y con décadas de servicio en el sistema judicial, como si se tratara de los exmagistrados del CNM cuando salieron los audios, que permitían apreciar que había negociados, que habían hecho un festín de los nombramientos y de las promociones o incluso de instituciones dentro del sistema judicial.

Hay un pronunciamiento de la ONU sobre estos hechos. ¿Qué va a pasar si se concreta la decisión contra la JNJ que, usted dice, tomará el Parlamento?

Es una situación en la que los pronunciamientos internacionales nos ponen en evidencia como si fuéramos una república cualquiera al nivel de lo que hoy son Nicaragua o Venezuela. Pero más allá de eso —porque ya ni siquiera se puede recurrir a los amparos, y todavía están aspirando incluso a desvincularnos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que ahí sí se nos cierren todas las puertas—, lo que tenemos que hacer es un ejercicio ciudadano por reclamar nuestra democracia, movilizarnos. Ha llegado el momento de decirle basta a esta banda de mafiosos que controla hoy día todo el poder en el Perú, incluso controla a la propia presidenta Dina Boluarte que mucho tiene que responder ante los tribunales o lo tendrá que hacer de todas maneras cuando por fin todo esto se devele.

