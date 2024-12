Fredy Hinojosa sobre su posible renuncia: "No nos aferramos al cargo"

El vocero presidencial, Fredy Hinojosa, se refirió su posible renuncia al cargo ante las investigaciones en su contra por los presuntos hechos de corrupción en Qali Warma cuando dirigió el programa. En ese sentido, aseguró que las investigaciones aclararán la situación.

“Todos los funcionarios estamos supeditados a la evaluación permanente del titular que nos designa”, dijo en RPP. En esa línea, afirmó no aferrarse al cargo.

Hinojosa, cuya vivienda fue allanada el martes por la Fiscalía, señaló que las investigaciones en su contra más que perjudicar al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, daña “la credibilidad del sistema de justicia".

“Cuál es el único medio que tiene la Fiscalía para imputarme estos hechos, es la manifestación de un dicho de un tercero en un medio periodístico”, expresó.

Asimismo, el vocero presidencial aseguró no tener "ninguna participación, por más mínima que sea, en los hechos" que se le imputan por su papel en Qali Warma.

“No conozco al señor propietario de esta empresa (Frigoinca), no he tenido ningún tipo de vínculo con él, no he favorecido a esta empresa y los hechos que se investigan son posteriores a mi gestión”, indicó.

"En el transcurso de la investigación se va a esclarecer plenamente estos hechos”, agregó.

