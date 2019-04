Freddy Vásquez Gómez: “El suicidio no es un acto de heroísmo ni cobardía” [ENTREVISTA]

A partir de su experiencia profesional, el psiquiatra Freddy Vásquez Gómez analizó para Perú21.TV la personalidad el ex presidente Alan García a la luz de la última carta que escribió antes de quitarse la vida.

La difusión de una carta de Alan García escrita antes de cometer suicidio revelaría que fue un acto premeditado...

(…) La carta revela varios aspectos de la personalidad del ex presidente, entre ellas ese sentido de sobrevaloración, de megalomanía, de narcisismo y de considerarse una persona superior.

¿Ha identificado señales que apuntaran a este desenlace en los días previos?

Ha trascendido que cuando fue a la casa del embajador de Uruguay, meses atrás, ya portaba un arma, ya tenía en mente lo que iba a hacer, solo él lo sabía. Cuando van a apresarlo, él hace lo que sabemos porque ya lo había meditado. (...) En las últimas entrevistas él se quiebra, habla de la vida después de la muerte y a sus alumnos les habla nostálgicamente de lo que podía haber hecho; estaba abatido y abrumado, de tal manera que era previsible. Además, tenía miedo, pánico, horror a ser apresado.

¿Qué cree que le generaba eso: la humillación o la imposibilidad de volver a participar en política?

Él sabía de su padre que estuvo en prisión. Tenía vergüenza de que se burlen de él esposado; su ego no va con la prisión, por eso les regala el cadáver a sus adversarios...

¿El suicidio es un acto de egoísmo o de cobardía?

Para nosotros no es ni heroísmo ni cobardía, es una decisión tomada por una persona que se cree sin salida; pero si él no ve salida, los demás sí pueden verla. Probablemente en ese momento atravesaba una depresión muy aguda, se vio sin escape y tomó esa decisión voluntaria, meditada, seguramente calculada, pero que tiene como detonante el hecho de que le presentan la orden de detención.

La prisión preliminar no sería la única razón, ya había una secuencia de hechos.

Por supuesto, él fue diagnosticado en 1979 como una persona bipolar, lo ha dicho el psiquiatra que lo medicó.

¿En que consiste la bipolaridad?

Le fue detectada cuando muere su líder Víctor Raúl Haya de la Torre, parece no superarlo y llega a la clínica. El doctor le hace el diagnóstico de bipolaridad, que consiste en tener estados muy cambiantes, de estar en una elevación del ánimo a caer como la montaña rusa y estar depresivo en determinadas circunstancias. Esta bipolaridad fue tratada, aparentemente, con carbonato de litio, según lo dicho por el propio doctor; no sabemos cuál ha sido la evolución, probablemente no siguió un tratamiento...

¿El suicidio puede generar un efecto de imitación?

Como trabajamos en prevención de suicidio, podemos ver a veces el efecto de rebote, de contagio emocional y esto es por mediatismo, (…) suele tener un impacto, por eso es preocupante.

¿Qué hacer con una persona con impulsos suicidas?

Si se siente mal, buscar ayuda y si la familia lo detecta, porque a veces la persona misma no lo hace y considera que está perfecta, tiene que ayudarla para que reciba tratamiento, no solo medicamentos sino también soporte psicológico, para integrarla y alejar la idea del suicidio.

gecAlerta. “Un suicidio puede provocar un efecto de rebote que es preocupante”, advierte Vásquez.