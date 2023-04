Fray Vásquez está prófugo de la justicia desde el 28 de marzo de 2022, cuando el Poder Judicial dictó detención preliminar por el caso Puente Tarata. Los 370 días que está en la clandestinidad estarían próximos a terminar.

Fuentes de Perú21 en la Policía Nacional narraron que los agentes le están pisando los talones al investigado de la Fiscalía. “Ya falta poco”, destacaron.

Doble discurso

A pesar de que Fray Vásquez aseguró a Cuarto poder que está “coordinando” su entrega a las autoridades para supuestamente colaborar con la justicia, su abogado Iván Ramírez aseguró a este diario todo lo contrario.

“He pedido a la Fiscalía, en los últimos acercamientos que ya hemos tenido, igual también he pedido al equipo especial de la Policía Nacional, que seguimos coordinando para ver un posible entendimiento y ponernos a derecho, principalmente, para decir las cosas como han sido”, declaró Fray al dominical.

No obstante, el abogado Ramírez subrayó que, mientras exista una medida cautelar en contra de su patrocinado, este no pisará ninguna agencia policial.

“Mientras tenga prisión preventiva, nunca se va a entregar Fray. Vamos a revocar esa prisión preventiva y hablará. Cuando hable, va a haber muchas cosas. Hubo un acercamiento, pero no hay frutos”, replicó el letrado.

Hace unos días, el mismo Iván Martínez aseguraba en diversos medios de comunicación que Fray Vásquez está dispuesto a “reconocer su culpabilidad y declarar algunos hechos que involucrarían a otras personas en hechos delictivos”.

Ahora se desdice y su posición cambió radicalmente. “No hay colaboración eficaz porque no ha cometido delitos . No está en la clandestinidad, sino a buen recaudo, porque no hay garantías de un debido proceso”, mencionó.

El sobrinísimo de Pedro Castillo es investigado por los delitos de organización criminal, colusión agravada, uso de documento falso, falsa declaración y tráfico de influencias. Por lo menos estaría enfrentando 15 años de prisión.

Especialistas opinan

El abogado penalista Andy Carrión atendió a Perú21 e indicó que a Fray Vásquez le convendría entregarse a las autoridades y más si tiene información que dar a la Fiscalía.

“Él tendría que aportar algo real, fidedigna información para que pueda tener algún tipo de beneficio, pero, mientras él no reconozca sus propios delitos, entonces es muy difícil que pueda acceder a una colaboración eficaz”, expresó.

A su turno, el también abogado penalista Luis Lamas Puccio apuntó que a Vásquez le espera la cárcel y un mínimo de 36 meses por prisión preventiva.

“Uno no puede decir que es inocente y se ausenta más de año; se esconde, evade. Estás dejando que pase el tiempo, que los temas vayan avanzando y se queda sin marco de defensa”, declaró a este medio.