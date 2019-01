Frank Almanza: “A la primera injerencia que perciba, renunciaré”

El fiscal Frank Almanza se convirtió en el nuevo coordinador del equipo especial tras una criticada decisión del titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry. Ahora responde por su designación.

Usted está siendo cuestionado por aceptar ser el nuevo líder del equipo especial de la Fiscalía. ¿Por qué lo hizo en estas circunstancias?

La Fiscalía es una institución jerarquizada en la que los fiscales debemos cumplir con las tareas que se nos encomiendan. Yo no estoy complotando contra nadie, como si tuviera algún interés particular.

¿Está diciendo que no podía negarse a asumir el cargo?

Lo que quiero dejar en claro es que no tengo ninguna injerencia en las actividades de Rafael Vela y José Domingo Pérez. El hecho de que hayan sido retirados del equipo no ha pasado por algo que yo haya buscado. La decisión fue del fiscal de la Nación. A mí no me toca opinar sobre las circunstancias en las que concretó esas salidas.

¿Usted no evaluó que se ponía en riesgo el acuerdo de colaboración con Odebrecht si Vela y Pérez se iban?

Todo ese tipo de aspectos tienen que ser evaluados por el fiscal de la Nación. Que yo acepte reemplazar a otro fiscal pasa por una decisión de Chávarry, él decide eso.

¿Y no analizó que Chávarry esté siendo cuestionado y que tenga denuncias en el Congreso?

Lo que diga el fiscal de la Nación lo debo asumir. Yo le dije que actuaré de una manera que no va agradar a muchos sectores y sostuvo que se respetaría mi autonomía. Le aseguro que ante la primera injerencia que perciba yo renunciaré. Y lo haré sin salir a decir que cambien al fiscal de la Nación.

Pero ese cambio en el equipo especial puede afectar su labor porque Odebrecht puede echarse para atrás y no colaborar más.

Mañana (hoy) que me haga cargo del equipo voy a enfrentar la situación y a partir de ahí tomaré decisiones al respecto. Que si la relación con Brasil se va a perjudicar o la coordinación con Odebrecht se va a resquebrajar, eso no lo sé, hablar de ello es pura especulación. A partir de mañana (hoy) podré responder cómo va la relación con la empresa.

¿Se mantendrán las diligencias en Brasil programadas para la siguiente y subsiguiente semana?

Eso no le puedo decir hoy. No tengo conflictos con Rafael Vela ni con Domingo Pérez; es más, mañana (hoy) me reuniré con ambos y conversaremos cordialmente, les pediré que me expliquen cómo va la situación.