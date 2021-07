El vocero de Acción Popular, Franco Salinas, calificó como una “frase triste” que la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, haya indicado que los parlamentarios deben evaluar la legitimidad del proceso para elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC), por lo que le pidió que renuncie al cargo por no respaldar la decisión de la mayoría de seguir adelante con esta selección de magistrados.

“Me parece una frase triste, por decir lo menos. Quien respeta la legalidad debe respetar la legitimidad. En esa línea, pido a la presidenta Mirtha Vásquez que, si no está de acuerdo, si no comparte la decisión de la mayoría, con el trabajo que ha hecho la comisión especial, que se aparte de la presidencia del Congreso, que renuncie si no está de acuerdo”, dijo en declaraciones a RPP.

Mirtha Vásquez señaló, momentos antes, que los plenos agendados para los días 7 y 8 de julio para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional se llevarán a cabo de manera presencial por la decisión de la mayoría. En esa línea, exhortó a los congresistas que evalúen a cada uno de los postulantes del proceso pensando en la legitimidad ante la ciudadanía.

“No puede estar representando al Congreso de la República diciendo que el Congreso no tiene la legitimidad pública [...] Hemos recibido un mandato para culminar este proceso y ha sido meritocrático con intervención de la Contraloría, Defensoría y de Servir. Varias instituciones han dado el visto bueno al reglamento y hasta las entrevistas han sido públicas para que reciban aportes y críticas. Si la presidenta del Congreso no está de acuerdo con eso, debería presentar su renuncia”, insistió Salinas ante las palabras de Mirtha Vásquez.

El portavoz de Acción Popular aseguró que, en la Junta de Portavoces, fue por “unanimidad” que se decidió llevar adelante el proceso de elección de miembros del TC.

Pese a su pedido de renuncia a Mirtha Vásquez, Franco Salinas consideró que sería “poco serio” que se presente una nueva moción de censura contra la presidenta del Congreso si es que no incluye nuevos hechos adicionales a los que se consideraron en la moción que fue rechazada este miércoles.

“Si (la moción de censura) hubiese sido solo contra la presidenta hubiese tenido éxito. Si se hubiese admitido, la opción (de votar las censuras individualmente y no contra toda la Mesa Directiva) hubiera sido mejor [...] Me parece ya poco serio. Fundamentos hay, como he expuesto en los últimos días, pero habiéndose votado ayer con contundencia, me parece poco serio estar circulando algo así a estas alturas, salvo que aparezca una nueva cosa adicional grave”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Fake News Sacarías Meneses