El ambiente político aún permanece tenso tras la poca distancia entre los candidatos a la presidencia Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Para el analista político, Franco Olcese, quien pierda esta elección deberá aceptar la derrota y continuar por el bien del país.

“Con un margen tan cerrado, los ánimos están bastantes despiertos en las dos campañas. Es probable que hayan voces discordantes, yo creo que hay que buscar las pruebas antes de decir que hay fraude, tanto de uno como del otro lado. Es bastante complicado, con tan pocos votos de diferencia, el partido que pierda va a sentir que le robaron la elección. Es bastante difícil para el futuro, que hayan acuerdos entre el oficialismo y la oposición, sería ideal que el perdedor acepte, quien sea que fuera, los resultados”, añade Olcese.

El panorama político también ha afectado a los mercados, el reflejo es la subida de precios en los productos de primera necesidad, Olcese afirma que esta tendencia podría continuar con Pedro Castillo.

“De ganar Pedro Castillo yo creo que el dólar podría subir de 4 soles 50, si ello llegara a suceder hay algunos productos que se verían afectados en el precio en productos de primera necesidad pero también en productos como celulares electrodomésticos los productos que son importados yo creo que de ganar Keiko ese dólar bajaría, por esta incertidumbre que Pedro Castillo está generando por los inversionistas y esto se visualiza en el precio del dólar”, concluyó

De comprobarse la ventaja de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori, y salga elegido como presidente de la república, este deberá hilar fino con sus alianzas políticas y su desvinculación con Vladimir Cerrón sería casi imposible para Franco Olcese.

“Para empezar yo no sé si Pedro Castillo quiere separarse de Perú Libre y de Cerrón, ahí el hermano de Cerrón dijo que eso sería un problema grave para él, como una amenaza y también, por otro lado, el control y la bancada es de Perú Libre. Que también le da un soporte no sólo cognitivo. Si Castillo rompe con él se ganaría a un enemigo. Y tendría que tomar una posición mucho más moderada con Nuevo Perú. No sé si su electorado vería con buenos ojos ese cambio”, reflexiona el analista político.

