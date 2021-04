El plan de gobierno de Perú Libre ofrece aumentar a 10% del PBI el presupuesto en educación y salud. Sin embargo, ¿esa es la solución a las falencias de ambos sectores? Franco Olcese, director del centro de investigación político económico Wiñaq, aclara el panorama.

¿Qué sensación tienes después de ver los resultados oficiales de la ONPE, Pedro Castillo versus Keiko Fujimori?

El crecimiento de Pedro Castillo no es una sorpresa. Las encuestas nos decían que estaba subiendo poco a poco. Lo que sorprende es que ha subido sobre la popularidad de Yonhy Lescano. Lescano fue débil para defender su electorado.

¿Y crees que también le robó votos a Verónika Mendoza?

No hemos visto evidencia de esto según la data que hemos analizado. En los lugares donde Lescano era fuerte y en donde estas últimas dos semanas más cayó, Castillo subió más. El debate le permitió a Castillo llevar su mensaje un poco más allá de lo que él estaba llegando con su actividad proselitista. El crecimiento era imparable.

Franco Olcese: “aumentar presupuesto no significa que la salud y educación seran mejores”

¿Cómo avizoras que será esta campaña para la segunda vuelta?

Muy agresiva. La mayoría de la gente no está contenta con estos dos candidatos. Es probable que sean los dos candidatos con mayor antivoto. El antifujimorismo y antichavismo. Cuando se les ha preguntado a las personas qué tipo de régimen más rechazaban, el primero era el chavismo y el segundo el comunismo con un antivoto similar al que tiene el fujimorismo.

La última vez que hablamos, comentaste un informe realizado en el centro Wiñaq sobre lo que pedían un grupo de peruanos en esta elección: un cambio, aunque no podían decir qué tipo de cambio. ¿Crees que Castillo captó a estos electores?

Definitivamente y esa es la principal razón por la que Lescano no pudo defender esos votos. En la última parte empieza a ser más moderado que al principio y empieza a despersonificar este cambio que estaba proponiendo. En los focus groups que hacíamos, a la vez que se pedía un cambio, la gente no percibía un riesgo en el cambio, este era visto como algo mejor. Si bien han cambiado los gobiernos, la situación nunca ha sido peor que antes. Las personas no incorporan que un cambio lleva un riesgo. Pero Pedro Castillo llegó a personificar este cambio abandonado por Lescano.

Sin embargo, Pedro Castillo impulsa un plataforma llamada: propuestas para cambiar de raíz nuestro país, un plan de gobierno realizado por Vladimir Cerrón. Allí habla de asignar el 10% del PBI a salud y educación. Cualquiera diría que el señor Castillo les dará más importancia a la salud y educación. ¿Tú ves que esta propuesta es viable sin afectar a otros sectores del Estado?

Acá hay un problema de diagnóstico: ‘la salud o la educación está mal porque no hay suficiente presupuesto’. Pero en realidad vemos que hay buena parte del presupuesto que no se gasta. Entonces si aumentamos más presupuesto a esto, qué nos hace pensar que la capacidad de ejecución será mayor. El hecho de aumentar presupuesto no significa que será mejor la salud o la educación. Sí significa que dispondrán más recursos para articular redes políticas internamente. Por otro lado, si se aumenta el presupuesto, de algún lugar tiene que salir. Según la consultora Videnza, las propuestas de Perú Libre generan un gasto gigantesco que no está justificado en ninguna parte del plan de gobierno. El partido promete cosas que no sabe cómo cumplir.