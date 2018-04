Francisco Tudela: "Los intereses de Estados Unidos en la región están olvidados"

A poco de empezar la octava edición de la Cumbre de las Américas , que se realizará por primera vez en Lima, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , informó que no acudirá a la cita. ¿Cómo afecta su ausencia al desarrollo del evento, en el que tampoco participará el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro? El ex canciller Francisco Tudela analiza las implicancias.

Este iba a ser el primer viaje de Trump a Latinoamérica desde que asumió la presidencia de EE.UU. y, sin embargo, será la primera vez que un mandatario de ese país no asista a la cumbre. ¿Cuánto se pierde con su ausencia?

Estados Unidos, además de ser la potencia mundial, es la gran potencia del hemisferio, y la ausencia de Donald Trump reduce el nivel de la cumbre. El mensaje del presidente de EE.UU. era muy importante y ahora va a venir por interpósita persona a través del vicepresidente, Mike Pence. No es lo mismo.

¿EE.UU. demuestra que cultivar relaciones con América Latina no es su prioridad?

La prioridad de EE.UU., en este momento, es la geopolítica del Medio Oriente y del Asia Occidental. En esa región del mundo, y del Cáucaso, tiene diversos conflictos políticos con Rusia, y el más agudo de ellos se está produciendo en Siria. La razón por la cual el presidente Trump no va a venir ni a la Cumbre de las Américas ni al viaje de Estado programado a Bogotá es porque va a comandar una táctica contra las posiciones del Ejército sirio, en Siria.

¿Atender los problemas en Medio Oriente no es una excusa para no venir a Lima?

No es una excusa. Creo que la prioridad estratégica respecto a los aliados de EE.UU. en la OTAN está colocada en el Medio Oriente, en el Asia Occidental, en el Cáucaso. Hace unas semanas hubo una cumbre entre el presidente Putin, de Rusia; el presidente Erdogan, de Turquía, y el presidente Rouhaní, de Irán, y como resultado Rusia va a suministrar los sistemas antiaéreos S-400 a Turquía. Teniendo en cuenta que Turquía es miembro de la OTAN y fue aliado de EE.UU. durante toda la Guerra Fría. Esto evidentemente muestra un desequilibrio respecto a los intereses de los EE.UU. y de Europa en esa parte del mundo. Probablemente la intervención que piensan realizar en Siria obedece más a eso que al pretexto de un ataque químico.

¿Y los intereses de EE.UU. en la región cómo quedan?

Están olvidados hace más de una década. Para EE.UU., la región ha devenido en secundaria. América Latina, y sobre todo su costa, queda en la parte lateral de lo que los pensadores estratégicos norteamericanos llaman el “creciente exterior”, o sea, la zona más exterior a la zona de contención de los adversarios de los Estados Unidos. Naturalmente, el efecto de la ausencia del presidente Trump va a ser notable. La cumbre pierde mucho interés con su ausencia.

¿Qué se esperaba de su participación en la cumbre?

Tenía el rol de plantear una política norteamericana, continental, respecto a la crisis de Venezuela, y eso no va a ocurrir. Y, en segundo lugar, el Washington Post había especulado que Trump iba a plantear términos de comercio internacional para América Latina para contrarrestar a la China.

¿La ausencia de Trump da fuerza a China como socio comercial de la región?

No sabemos, pero evidentemente mantiene su rol preponderante. China es el principal socio comercial del Perú.

¿China se beneficia con la inasistencia de Trump?

No diría que se beneficia, pero sí diplomáticamente queda mejor posicionada frente a los Estados Unidos. Pero también las dictaduras de Cuba y Venezuela tienen una posición más holgada en el sentido de que vienen a una cumbre en la que no van a tener una confrontación directa con un líder fuerte, que simboliza una política exterior agresiva, como Trump.

¿A pesar de la ausencia de Trump, la situación de Venezuela será vista en la cumbre?

Frontalmente, porque los dos temas de fondo son corrupción y gobernabilidad, y estos son los dos temas centrales de la situación venezolana.

¿Será imposible tocar los temas de fondo sin abordar la crisis de Venezuela?

La crisis de Venezuela es un tema de fondo, deviene a los temas escogidos por la cumbre. O sea, el país que tiene problemas más graves de gobernabilidad y corrupción, y que se aleja exponencialmente del Estado de derecho y el Estado democrático, es la Venezuela de Maduro.

El Frente Amplio (FA) es la única fuerza política que expresó su alegría por la inasistencia de Trump. Recuerdan que no dio importancia al cambio climático.

Lo del cambio climático es una finta, celebran porque la presión sobre Venezuela disminuye notablemente. La cumbre, respecto al tema venezolano, va a ser muy tibia y eso les alegra. No hay que olvidarse que el FA y Nuevo Perú son partidos que están en el Foro de Sao Paulo y han llegado al extremo de defender a Lula, que es un hombre que corrompió nuestro sistema político.

En paralelo, se está realizando la Cumbre de los Pueblos. Anunciaron para hoy una “marcha antiimperialista”.

Esa es una cosa muy política, ideológica, diferente a una cumbre multilateral en la cual los Estados participan y donde los temas ideológicos son casi de fondo, muy discretos. Será un evento antiimperialista, antineoliberalismo, antitecnocracia, a favor del ambientalismo radical, en fin. No hay que confundir actos político-partidarios, como la Cumbre de los Pueblos, con una cumbre de carácter multilateral en la que participan Estados.

¿A qué acuerdos pueden llegar los Estados?

Declaraciones, más que acuerdos. Harán una Declaración de Lima, en la cual, como es una cumbre que contiene a países de las dos tendencias, habrá conclusiones matizadas.

- “Soy consultor experto en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. He sido miembro del Congreso Constituyente de 1993, ministro de Relaciones Exteriores, embajador del Perú ante la ONU, vicepresidente del Perú y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso”.



- “Creo que será una participación interesante la del presidente Vizcarra porque es un hombre sereno, que no tiene tendencias al exhibicionismo. Creo que está en condiciones de explicar con serenidad qué cosa ha ocurrido en el Perú y cuáles son los retos de su gobierno”.



- “Para el grupo de países de América Latina como Nicaragua, Cuba, Bolivia, Venezuela, que no venga a la Cumbre de las Américas de Lima el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y más bien envíe a su vicepresidente, naturalmente implica una baja de tensión en las relaciones”.