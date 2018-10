El Gobierno tiene que tener mucho cuidado al elegir qué vía tomar, porque si toma una que es interpretada como un reclamo político, entonces será difícil lograr la extradición de César Hinostroza .

La expulsión es una decisión soberana de España. Si se recurre a ella, no debe haber menor asomo de política o de algo que pueda ser interpretado como un reclamo de connotación política, porque sino Hinostroza podría alegar que es un perseguido político.

En este caso, la extradición del ex juez supremo no demoraría mucho. Tenemos un tratado de extradición con España que dice exactamente que las causales son hechos sancionados con pena privativa de la libertad, que es este caso. En ese sentido, no hay ningún problema.

El tratado con España le da la certeza al Perú de que podrá conseguir la repatriación.

Si el Perú hace todo correctamente y demuestra que Hinostroza está requisitoriado, a través de Interpol, y deja al Estado español la decisión de elegir la vía, las cosas irán bien. Si no se decide por la expulsión, entonces se deberá ir por la extradición.

Insisto, Perú debe evitar que el ex juez se refugie en la persecución política.