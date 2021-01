El presidente Francisco Sagasti anunció este martes que será “uno de los primeros” en recibir la vacuna en contra del COVID-19 de la empresa china Sinopharm.

En un mensaje a la Nación, el mandatario dijo que de esta forma busca mostrarle a la población que aplicarse la vacuna “es la única alternativa que tenemos” contra el COVID-19.

“Voy a poner el hombro para mostrarles que la vacuna es la única alternativa que tenemos para ganarle al COVID-19. Soy un hombre de ciencia, creo en los avances de la humanidad, y seré uno de los primeros en vacunarme”, señaló.

En esa línea, Sagasti indicó que, a pesar que en los próximos días se iniciará la vacunación en el país, la población debe “evitar salir si no es indispensable” y mantener “la distancia de al menos un metro y medio con personas que no viven con nosotros”.

“No debemos estar en la calle sin mascarilla, evitemos salir si no es indispensable, mantengamos la distancia de al menos un metro y medio con personas que no viven con nosotros, lavémonos las manos frecuentemente, mantengamos la ventilación de las áreas donde estamos y evitemos aglomeraciones”, manifestó.

