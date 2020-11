Francisco Sagasti tomó juramento a los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso y al culminar ofreció su primer discurso como presidente del Congreso. En él destacó la colaboración y el trabajo responsable que deben realizar para atender el pedido de la ciudadanía y lograr así que recuperen la confianza en el trabajo del parlamento.

“Podemos desde el Ejecutivo tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder. Tenemos una tarea conjunta todos nosotros. Debemos trabajar en el marco legal para prevenir los actos de violencia en nuestro país”, inició el jefe del Parlamento, quien jurará mañana como presidente de la República luego de ser elegido con 97 votos a favor, 26 en contra y cero abstenciones a la Mesa Directiva.

Sobre los resultados de la marcha y los ciudadanos que resultaron heridos y desaparecidos, además de los dos jóvenes muertos, “Además, tenemos algunos heridos en hospitales que esperan recuperarse. Tenemos desaparecidos ,es decir, cuando uno piensa en las tareas y las tragedias personales, piensa en las familias de aquellos que perdieron a sus hijos. Eso nos hace pensar en la enorme responsabilidad de los congresistas con las familias", agregó.

“Cuando uno piensa en las tareas y las tragedias personales, piensa en las familias de aquellos que perdieron a sus hijos. Eso nos hace pensar en la enorme responsabilidad de los congresistas con las familias. Cuando un peruano muere, más aún si es joven, todo el Perú está de duelo, y si muere defendiendo la democracia, al luto se suma la indignación”, apuntó.

“Es una de las tareas del Estado, me dirijo a todos ustedes como congresista. Lo que hemos visto en estas manifestaciones es un poderosísimo llamado de atención. No bastó la pandemia, la crisis económica, tuvimos que esperar la muerte de dos jóvenes para darnos cuenta de la realidad y que nos motive a trabajar”, sentenció.

“Me han hecho reconectarme con aquella cosa que las cosas académicas me han hecho alejarme. Estoy aprendiendo a reconectarme con mi país. Qué ofrecemos: confianza, confíen en nosotros. Estaremos cumpliendo nuestras promesas. La empatía para sentirnos cercanos a la ciudadanía es fundamental, la responsabilidad es fundamental y la vocación de servicio. La responsabilidad para asumir las consecuencias de nuestros actos, sin arrojar la piedra. Todos ustedes son representantes de una ciudadanía preocupada, no solo por la pandemia, sino por la crisis. Haremos todo lo posible para devolver la confianza a la ciudadanía. Soy un convencido que solo podemos salir adelante trabajando juntos, colaborando. Estamos a pocos meses del Bicentenario, que este Bicentenario no sea una ocasión de amargura sino de alegría, esperanza y de vislumbrar que nuestro país pueda convertirse en una verdadera república con oportunidades para todos”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Discurso de Francisco Sagasti en el Congreso.

TE PUEDE INTERESAR