El presidente de la República, Francisco Sagasti, adelantó que su gobierno no tiene planteado adelantar las elecciones generales del 11 de abril del 2021, tal como había planteado el exmandatario Ollanta Humala.

En RPP TV, reiteró que el Poder Ejecutivo no va a interferir en los organismos electorales, como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), porque se trata de entidades autónomas.

“Ya tenemos un calendario electoral y un proceso en marcha. No vamos a modificar eso, las autoridades electorales –el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la Reniec- son entidades autónomas y no vamos a interferir, ni de ninguna manera adelantar. El Ejecutivo no tiene vela en manejar este proceso electoral para nada”, refirió.

Sagasti también adelantó que el Ejecutivo dará una directiva “muy clara” a todos los funcionarios públicos para mantener la neutralidad en los comicios generales.

“Esa directiva está en camino, el ministro de justicia está preparándola y también va a pasar por la Presidencia del Consejo de Ministros para asegurar que nadie del Ejecutivo, ningún funcionario, favorezca a uno u otro candidato”, acotó.

Finalmente, el mandatario subrayó que también mantendrá la neutralidad electoral y bajo esa figura se reunió con los partidos políticos que lo aceptaron.

“Mi comportamiento hasta el momento ha sido en estricta neutralidad, recibiendo a todos los partidos políticos que tenían la voluntad de reunirse con nosotros, porque hay algunos que no quisieron reunirse con nosotros, qué vamos a hacer, esa es la situación”, sentenció.

Como se recuerda, Ollanta Humala consideró que Sagasti debería adelantar las elecciones generales porque el actual Congreso de la República está desbocado y aprobando medidas inconstitucionales, como el retorno de la bicameralidad, la devolución de aportes de la Oficina Nacional Previsional (ONP), entre otras.

“El actual Congreso desbocado ha puesto la doble cámara, burlándose del referéndum de hace dos años, ha aprobado la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, ha aprobado la devolución de aportes de la ONP”, expresó.





