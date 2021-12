El expresidente Francisco Sagasti se reunió durante varias horas con Pedro Castillo en el Palacio de Gobierno la tarde del sábado 4 de diciembre, en una cita que fue convocada por el jefe de Estado.

Según detalló Sagasti a La República, Castillo Terrones lo contactó la mañana del sábado para invitarlo a una reunión.

“Hablamos ayer en la mañana (domingo 4) y me invitó a verlo en Palacio en la tarde”, informó en declaraciones a La República, para luego precisar que solo estuvieron presentes en la cita él y Pedro Castillo.

El diálogo se centró en la experiencia que tuvo Francisco Sagasti durante los meses que estuvo a la cabeza del Poder Ejecutivo y su relación con los medios de comunicación. En esa línea, descartó que se haya hablado sobre la moción de vacancia presidencial en su contra o las reuniones que el mandatario tuvo en un inmueble de Breña.

“Durante la reunión le expliqué cómo fue la experiencia del Gobierno de Transición y Emergencia en sus relaciones con la prensa”, aseguró.

El expresidente, quien ocupó el cargo desde noviembre del 2020 hasta julio del 2021, cuando entregó el cargo a Pedro Castillo, descartó que le haya brindado algún tipo de asesoría a su sucesor.

“El Presidente no me pidió ninguna asesoría, ni me corresponde darla. Le conté como enfrentamos las crisis políticas en el gobierno que me tocó dirigir; por ejemplo, los intentos de censurar a Mesa Directiva del Congreso, con todas sus implicancias”, aseguró.

Según el registro de visitas de Palacio de Gobierno, Francisco Sagasti fue recibido por Pedro Castillo en una reunión que empezó a las 3:53 p.m. y terminó a las 6:25 p.m.

Francisco Sagasti y Pedro Castillo hablaron más de dos horas.