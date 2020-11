El presidente del Congreso de la República, Francisco Sagasti, anunció que renunció a su precandidatura a la segunda vicepresidencia en la plancha de Julio Guzmán en el Partido Morado, de cara a las Elecciones Generales del 2021.

En Canal N, señaló que una vez que se confirmó su elección como titular de ese poder del Estado, envió una carta a Guzmán para solicitar su retiro de la plancha presidencial que competirá con la de Carolina Lizárraga en los comicios internos.

“Cuando fui elegido presidente del Congreso, inmediatamente envié una carta al presidente del partido renunciando a mi candidatura a la segunda vicepresidencia por el Partido Morado”, expresó.

“Uno tiene que establecer una línea muy clara entre lo que es la responsabilidad que primero asumí como congresista y ahora, posiblemente mañana desde el Ejecutivo, de cualquier interés partidario en particular”, añadió.

Asimismo, Sagasti Houchhausler se comprometió a formar un gabinete plural “que pueda representar a la diversidad de la ciudadanía” en los ochos meses de gestión.

“No hemos puesto el criterio de si vamos o no a incluir a un parlamentario, no hemos puestos criterios rígidos, pero sí mantener en la medida de lo posible el equilibrio de género, que no es fácil cando uno está buscando a personas con experiencia, conocimiento y dispuestas a un sacrificio por unos pocos meses que pueda interrumpir su carrera profesional o familiar”, acotó.

En ese sentido, indicó que no se apresurará en tratar de armar rápidamente un gabinete porque la prensa o un “opinólogo” lo digan. “Vamos a hacer las cosas rápido, pero bien. Estamos pidiendo nombres a muchísimas personas y nos están llegando nombres que vamos a analizar con detenimiento y calma mañana”, subrayó.

Sagasti tampoco descartó la posibilidad de convocar a exministros de las gestiones de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) o Martín Vizcarra, siempre y cuando se trate de personas con probidad, integridad y ganas de trabajar, además de tener experiencia en el aparato estatal.

“Todas las posibilidades están abiertas, para ministros de Martín Vizcarra, para ministro de Kuczynski, para ministros de cualquier otra parte y si son personas con experiencia, probidad, integridad y ganas de trabajar, yo creo que mal haríamos en dejar de lado a quienes tienen conocimiento y experiencia de cómo se manejan los sectores”, refirió.

“No van a ser solo ellos, va a ser gente muy diversa, con experiencia distinta, queremos representar la pluralidad de puntos de vista, estamos atentos a incorporar personas de las distintas regiones del país”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Perú: Ricardo Gareca usaría este posible once para enfrentar a Argentina | VIDEO

TE PUEDE INTERESAR