El presidente de la República, Francisco Sagasti, aseguró que el Ejecutivo observará “con firmeza” cualquier norma que sea aprobada por el Congreso de la República que pueda afectar la estabilidad económica y financiera del país.

“Cuando veamos propuestas que vengan del Congreso que amenazan la estabilidad económica y financiera de nuestro país, que es uno de los pocos preciados activos que todavía mantenemos, no tengan la menor duda que este Gobierno observará esas leyes, propondrá alternativas”, señaló el mandatario.

“No vamos a poner de ninguna manera en riesgo eso que tanto sacrificio le ha costado a todos los peruanos durante más de dos decenios. Ahí actuaremos con toda firmeza”, añadió.

Francisco Sagasti también aseguró que tomarán decisiones “rápidas pero bien pensadas”, “sin titubear”, en casos en los que el Ejecutivo requiera actuar.

Cabe recordar que el Gobierno presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que aprobó por insistencia el Parlamento para permitir que los aportantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) puedan retirar fondos.

Sagasti también brindó alcances del trabajo que ha venido realizando el Ejecutivo desde que asumió la Presidencia de la República hace un mes, cuando fue elegido como presidente del Congreso y, por ende y tras la vacancia de Martín Vizcarra y la renuncia de Manuel Merino, como jefe de Estado.

“Lo que hemos encontrado en el Gobierno es un hábito, una manera de trabajar que aparentemente, desde hace algunos años en los cuales algún expresidente le dijo a cada ministro ‘quédate en tu campo y no hagas lo que hace otro’. Eso llevó a una descoordinación en diferentes sectores. Hemos tenido reuniones no solo de gabinete, de trabajo entre grupos de ministros porque los problemas no son exclusivos de un sector”, precisó el presidente.

En ese sentido, aseguró que el Gabinete presidido por Violeta Bermúdez está formado por profesionales que conocen sus sectores pero que están trabajando en equipo sin beneficio personal. “No está buscando el acceso a cualquier prebenda, es un Gobierno que ha venido a trabajar por y para todos los peruanos y peruanas”, concluyó.

