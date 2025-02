Francisco Sagasti: "No voy a ser candidato, tengo 80 años"

El expresidente de la República Francisco Sagasti dijo esta tarde que no será candidato a la Presidencia de la República en las elecciones generales del 2026.

A su salida del Parlamento donde ejerció su defensa ante un proceso de denuncia constitucional formulado en su contra en la Comisión Permanente, Sagasti reiteró lo que —dijo— ha manifestado en varias ocasiones.

"Ya lo he expresado en más de una oportunidad delante de algunos de ustedes, que no voy a ser candidato, tengo 80 años y creo que hacer una campaña hasta los 82, y gobernar entre los 82 y los 87 cuando uno reconoce que a cierta edad la energía no es la misma...", comentó.

El exmandatario señaló que por experiencia personal sabe qué es lo que requiere y lo que demanda asumir la primera magistratura de la Nación.

"En situaciones extremadamente difíciles se requiere energía, conocimiento, capacidad de articulación, escuchar a todos, evitar los pleitos y líos entre los poderes del Estado, convocar al sector privado, convocar a la sociedad civil, convocar a la academia como ustedes son todos testigos que se hizo durante el proceso de vacunación", señaló.

En esa línea Sagasti dijo que si bien tiene "las ideas y el concepto, hay que reconocer que con los años la energía disminuye". "Creo que debiera pasar a otra persona...", agregó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO