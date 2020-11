El presidente Francisco Sagasti ofreció esta noche una entrevista a un panel de periodistas de distintas casas televisoras.

El mandatario indicó las líneas de acción concretas que realizará durante sus ocho meses de gobierno.

“En primer lugar: dar un rumbo, devolverle al país la confianza en sus gobernantes, que la gente sienta que tiene un gobierno que trabaja para ello. En segundo lugar, tenemos a la pandemia. Ahí está el aspecto de la prevención, tratamiento y luego está el tema de la vacuna. La vacuna va a tener un tema protagonista, estamos abocados a conseguir la vacuna (...) El tercer tema es trabajo. La mayoría de peruanos ha perdido su trabajo”, señaló.

VACUNACIÓN

“Desde que he llegado, todos los días he estado trabajando con el Minsa, el ministerio de RR.EE., representantes del sector privado. He contratado a expertos internacionales. Calculo que la próxima semana, sábado, tendremos una reunión para armar un equipo grande. El desafío es enorme”.

“Lo ideal sería hacer todo este proceso de vacunación hacia fines del primer trimestre de 2021”.

“Pfizer nos va a dar 50 mil vacunas en diciembre, que significan 25 mil (dos dosis por cada persona). La vamos a usar como una prueba piloto. Vamos a probar el sistema de logística para ver qué aprendemos. Vamos a usarlas en ciudades que tienen características muy distintas. Vamos a aprender lo máximo posible para cuando llegue el lote grande de vacunas, posiblemente en marzo, abril”.

SOBRE LOS CAMBIOS EN LA PNP

“Este proceso de fortalecimiento de la PNP tiene todo el apoyo del presidente y la presidente de la PCM. En segundo lugar ya hay sugerencias que nos permiten visualizar cómo se debe hacer eso. Al hacer intervenir a Servir y a funcionarios civiles, eliminamos una tentaciones y problemas que ha tenido la PNP a lo largo de su historia, el cual es el manejo opaco de recursos financieros”.

“La información que tenemos es que la mayoría de efectivos policiales son consientes de su labor. Cumplirán sus labores a cabalidad. Quiero hacer un llamado a los altos mandos de que acepten la situación. Conversemos. pero que de ninguna manera traten de crear una situación de zozobra en la Policía y en la ciudadanía”.

“(El cambio de ministro del Interior) está descartado. No tenemos tiempo para estar en experimentos. El ministro del Interior tiene toda mi confianza”.

CAMBIO DE LA CONSTITUCIÓN

“Soy consiente que he sido designado por 97 congresistas. Eso no me da el mandato para iniciar un proceso de cambio”

“Ya tenemos suficiente información (…) que vienen de diferentes lugares. Recuperemos ese intento, actualicemos, escuchemos los distintos puntos de vista.

“Hay que dejar al próximo Congreso decisión de cómo cambiar la constitución (…) Además de eso he dicho que en todo el mundo las constituciones han evolucionado poco a poco. No hay que tenerle miedo a eso”.

“No tenemos la legitimidad ni el tiempo para realizarlo (un cambio de Constitución ahora)”.

PRESUPUESTO Y ONP

“En este momento, necesitamos los recursos para vacunar a todos”.

“Nosotros no consideramos que aprobar el proyecto de devolución de aportes de la ONP es viable, no es conveniente en este momento crítico. Sé que los que proponen saben perfectamente que no es posible, pero usan argumentos que apelan a la ciudadanía (…)”.

“Si se pasa por insistencia (el proyecto), lo llevaremos al Tribunal Constitucional”.

SOBRE TRAICIONES

“Una cosa es ser abiertos y otra, ser ingenuo. Para ser ingenuo tengo demasiados años de vida. Conozco esto. Sé muy bien que algunos decían que soy blando, el abuelito bonachón (…) A mi no me tiembla la mano ni cuando escribo, acaricio o golpeo. Si de la conversación cordial se pasa a traiciones directas, ahí tendré la determinación de parar estas cosas en seco”.

“Pertenezco al partido morado, fui uno de los fundadores. Sin embargo, el día del juramento para mi cambió la situación. Ya no soy un militante del Partido Morado soy el presidente de todos los peruanos”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Francisco Sagasti se reúne con la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori

Francisco Sagasti se reúne con la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori