El presidente de la República, Francisco Sagasti , rechazó el interrogatorio en el que participó la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, en el Congreso. El mandatario afirmó que se debe cambiar a una nueva forma de hacer política.

“Y hemos visto horas y horas, mientras respondía pregunta tras pregunta... Se sometía a un interrogatorio realmente indignante con las preguntas sobre temas sin evidencia. No puede tratarse a los ministros de esta manera, debemos pasar a otra forma de hacer política. No es hacer las mismas preguntas una y otra vez”, refirió el mandatario.

“Como congresista invocaba a mis colegas a que sean moderados, que no insulten y que no se lancen a hacer acusaciones sin ningún fundamento, Ahora como jefe del ejecutivo me toca exigir un proceso que esté a la altura”, agregó.

Sagasti refirió que fue “la gota que rebasó el vaso, ha sido un maltrato continuo”, en referencia al interrogatorio al que fue sometida la exministra Mazzetti. A su vez, no descartó que se conversará sobre el tema de Martín Vizcarra, pero que ahora se encuentra enfocado en la llegada de las vacunas y el proceso de vacunación en el país.

“Tenemos una tarea importante, van a llegar 700 mil vacunas de Sinopharm. Toda mi atención esta puesta en como hacer para tener vacunas en el 2021″.

