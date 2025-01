Francisco Pizarro cabalga de nuevo, entre el peruanismo y el mestizaje

En su columna Piedra de Toque, Mario Vargas Llosa criticó duramente la decisión de retirar la estatua de Francisco Pizarro. Era el año 2003 y el memorable artículo se llamaba “Los hispanicidas”. El nobel que aún no era nobel no se equivocaba. Aquello no solo era un crimen cultural, sino también un acto colectivo global.

Ya entonces la corriente posmoderna venía reescribiendo la historia en universidades y academias, en especial en Europa. Años después, los críticos de la modernidad empezarían a tumbar estatuas de colonos y conquistadores.

Pero lo que los anticolonialistas han olvidado es que esas críticas al colonialismo empezaron en los propios países colonizadores. En el Reino Unido y Francia, donde la izquierda derrotada en el ámbito económico se refugió en las aulas, acuñando conceptos como poscolonialismo y subalternidad. Por supuesto, expiaron su culpa blanca publicando a autores jamaiquinos, hindúes, argelinos y latinoamericanos.

Fue así como el propio imperio hizo su autocrítica. Y es así como hasta para criticar al colonialismo cultural la izquierda local, irónicamente, sigue siendo ‘colonizada culturalmente’ por Europa.

En cambio, autores verdaderamente originales como el historiador José Antonio del Busto, llegaron a la síntesis del mestizaje. “Nosotros descendemos de los vencidos y de los vencedores, pero no somos vencedores ni vencidos”, escribió. “Somos el resultado de ese encuentro. Podemos ser indigenistas e hispanistas, pero por encima de todo debemos ser peruanistas. El peruanismo une, cicatriza; el indigenismo y el hispanismo malentendidos dividen, descuartizan. Nuestra obligación es integrarnos, no desintegrarnos”.

Una leyenda cuenta que el de la figura no es Francisco Pizarro, sino Hernán Cortés. Y que la estatua no tenía como destino Lima, sino México. Para la discusión de fondo, es irrelevante. La estatua es solo una metáfora. Pudo ser una piedra como el homenaje al curaca inca Taulichusco. O un ala como el monumento al aviador José Abelardo Quiñones. Pudo ser arte abstracto o un feliz error. Pudo tener una llama en la cabeza como el monumento a San Martín, donde según el mito un escultor confundió la flama con el camélido. No se sabe y poco importa.

Finalmente, la estatua es solo un símbolo. Un significante. Y eso es lo que los que tumban estatuas nunca entendieron. Una piedra es solo una piedra. Son las convenciones sociales las que le dan sentido a una escultura. Nosotros le otorgamos significado. Y esa es la pregunta que la estatua de Pizarro, Cortés o quien sea nos hace, interpelándonos como sociedad, desde el epicentro de la capital. ¿Qué significado le damos a nuestra historia?

¿Queremos que el populista de turno instrumentalice el racismo para llegar al poder? ¿Seremos como México, donde el partido de gobierno vive del populismo antihispanista? ¿Volveremos a elegir a un radical que intente dividirnos, ahora con censos separatistas? Queda por ver si podemos llenar de significado un pedazo de bronce pulido. Si los peruanos podemos ponernos de acuerdo al menos en eso. Para no desintegrarnos.

En su discurso de inauguración, el entonces alcalde de Lima, Luis Gallo Porras, destacó la “figura preclara del héroe y del civilizador”.​

Odría lo trasladó a la Plaza Pizarro en 1952, en una esquina de la Plaza de Armas de Lima.

En 2003, Castañeda cambió la plazoleta por Plaza Perú y movió la estatua al Parque de la Muralla.

