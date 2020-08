La pandemia ha coincidido con el año sabático que Francisco Ísmodes debe llevar luego de haber sido ministro de Energía y Minas hasta 2019. No puede ocupar cargos en empresas que sean reguladas por el sector donde trabajó. Por lo pronto, es director de Perúpetro y desde la sociedad civil impulsa el Foro de Minería y Desarrollo.

Como abogado empezó haciendo prácticas en una empresa minera, en el año 89, en un país en crisis. Y llegó a ser gerente general. Así selló su vínculo con el sector minero. El ejercicio del Derecho y su aspiración de ser diplomático quedaron atrás. “En más de 30 años, la minería ha evolucionado muchísimo y se ha vuelto cada vez más importante para nuestro país”, apunta.

¿Volverá al sector público, a la política? “No necesariamente”, responde y afirma su deseo de trabajar desde la sociedad civil y el sector privado.

-Hay una imagen poderosa y negativa sobre la minería que está instalada en la memoria de muchos peruanos. Ese lienzo está compuesto por las experiencias vividas en varias regiones, como el caso Tía María. También por el hecho de que las autoridades no están usando adecuadamente los recursos que reciben. Y finalmente, la corrupción. Realidad que orienta nuestras decisiones y reclamos. Hay mucha desinformación en todas las direcciones. ¿Cómo cambiar esa imagen de la minería?

Lo que mencionas es algo que no es de ahora, tiene mucho tiempo. Justamente, lo que se necesita es que cada quien cumpla su rol. Y que sea una política de Estado. Los peruanos tenemos el derecho y la responsabilidad del buen aprovechamiento de nuestros recursos naturales como fuente y opción para el desarrollo. Vemos los conflictos cuando ya el problema se generó. Pero el origen de los conflictos tiene distintas aristas. Por eso he impulsado el Foro de Minería y Desarrollo. La idea es que se puedan hacer visibles esos temas que ya se conocen y cuáles son las propuestas de solución. Los recursos que genera la minería no necesariamente se están invirtiendo en atender las carencias de la población.

-Que es un reclamo constante.

En muchos casos, ni siquiera se invierten los recursos y regresan al tesoro público. Este Gobierno ha tratado de priorizar estos proyectos de cierres de brecha y se ha avanzado. Pero no es responsabilidad del Gobierno nacional que los gobiernos locales no terminen invirtiendo los recursos que se les entrega. Aunque sí se hizo un trabajo con las nuevas autoridades electas para 2019. Lo que ocurre es que los ciudadanos tampoco tienen mucho conocimiento de qué está faltando en sus territorios, qué se está haciendo y cómo se está avanzando. La idea del foro, por un lado, es visibilizar cómo van esos proyectos. Los ciudadanos tienen que estar informados sobre cómo se invierten los recursos y colaborar con sus autoridades en identificar los proyectos que se necesitan. Tenemos que aprovechar bien los minerales porque es una oportunidad que nos da nuestro territorio.

-¿Y cuál es el rol de la empresa?

También debe mostrar sus buenas prácticas y ver qué oportunidades de mejora hay. Por ejemplo, en el tema del agua, hay muchas empresas que recirculan casi al 100% el agua. Es importante dar a conocer esta tecnología para que otras empresas busquen hacer lo mismo. Ahí te das cuenta de que sí existe la posibilidad de convivir entre un sector económico importante, cómo la minería, con un sector muy importante como la agricultura.

-¿Qué le toca al Estado?

Tener presencia en los territorios donde se desarrolla la actividad minera. Y no es una presencia cuando hay un conflicto, sino una presencia desde el inicio de la actividad. A la fecha, existen muchos territorios donde no hay ese rol del gobierno de informar sobre un nuevo proyecto minero o qué proyectos se realizan. Entonces, lo que ha venido ocurriendo es que el único interlocutor con la población es la empresa; y si esta no tiene la empatía ni funcionarios adecuados, no necesariamente se genera credibilidad en esa conversación. Ese vacío tiene que llenarlo el Gobierno.

-¿En qué se ha fallado más?

En la falta de cumplimiento del rol del Estado. Pero no es de ahora. El sector Energía y Minas debe tener un rol proactivo de informar a la población de lo que se está haciendo, promover que se invierta en salud y educación. Ese rol yo lo he llevado al ministerio. Con Producción se avanzó en una red de tecnología a nivel local.

-¿Cómo ha sido el impacto de la pandemia en la minería?

La gran minería tuvo que parar. Recién en junio empezaron a operar las minas más grandes y así paulatinamente ha ido mejorando y reactivándose.

-¿Se ha estado exportando?

Recién y la aguja de nuestra recuperación económica empieza a moverse positivamente. La suerte como país es que nuestros recursos naturales, como los minerales, son requeridos por las distintas industrias en el mundo. El precio del cobre se ha recuperado a niveles incluso mejores que cuando empezaba la pandemia.

-¿La minería será uno de los sectores claves para impulsar la recuperación económica?

Sin duda. Es un gran soporte. Lo vemos hoy, ya genera beneficios. Pero eso no es de ahora, sino de los últimos 30 años. El aporte de la minería a la economía no solo es estrictamente por lo que genera sino por su impacto en otros sectores. Y eso se ha visto cuando han habido crisis a nivel mundial, y Perú ha seguido creciendo. Los minerales son un medio para un fin mayor: que más peruanos tengan posibilidades de desarrollarse.

-¿Tenemos que aceptar que somos un país minero?

No solo somos un país minero, somos un país diverso. Tenemos pesca, hidrocarburos, recursos forestales. Tenemos que hacer que nuestra minería valga la pena y para eso debemos invertir bien esos recursos. Hay que entender de qué manera el aprovechamiento de esos recursos se puede hacer cuidando el medio ambiente, a las personas, a nuestros agricultores. No hablamos de minería a cualquier costo.

AUTOFICHA:

- “Soy Francisco Atilio Ísmodes Mezzano. Mis bisabuelos por parte de madre fueron italianos. Nací en Pueblo Libre, un 28 de setiembre. Tengo 56 años. Hice el colegio en la Recoleta e inmediatamente entré a estudiar Derecho a la Universidad Católica”.

- “He hecho una maestría en Derecho Internacional Económico y luego concluí otra maestría de Gerencia Social con mención en Participación Ciudadana. Ambas en la PUCP. Y llevé un programa de Desarrollo Gerencial en Harvard, en el año 2001”.

- “He trabajado en el sector privado, en posiciones de gerencia, de director. Y luego con mi consultora que se llamaba Gestión Sostenible, que la dejé al momento de ser ministro. Y ahora este Foro de Minería y Desarrollo es una contribución con mi país desde la sociedad civil, es nuestra obligación”.

