[ACTUALIZACIÓN 20:30]Francisco Adolfo Dumler Cuya juró como nuevo ministro de la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento en reemplazo de Milton von Hesse, quien renunció al cargo, según la agencia Andina.

Dumler Cuya se desempeñaba como viceministro de Construcción y Saneamiento. Él es administrador de empresas de profesión, y cuenta con una maestría en Sociología. Ambos estudios cursados en la PUCP.

Antes de llegar al Ministerio de Vivienda, Dumler se desempeñó como director del Programa Nacional de Saneamiento Rural, secretario general en el Instituto Nacional de Innovación Agraria y la Autoridad Nacional del Agua.

También se ha desempeñado como gerente general de Foncodes, y ha brindado consultorías privadas a diversos ministerios, y ha dictado cátedra en universidades de Lima.

[NOTA ORIGINAL 18:00]Este domingo, a las 8 de la noche, el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, tomará juramento a nuevos integrantes de su gabinete. Entre los ministros que saldrían están Milton von Hesse (Vivienda), Daniel Maurate (Trabajo) y Ana María Sánchez (Relaciones Exteriores).

Al parecer, la salida de estos ministros se debería al vencimiento del plazo para renunciar a cualquier cargo público si es que desean postular en las próximas elecciones presidenciales y congresales del 2016.

Daniel Maurate juró como ministro de Trabajo y Promoción de Empleo el 17 de febrero de 2015, en reemplazo de Fredy Otárola, que pasó a la cartera de Justicia.

Antes de asumir dicho ministerio, Maurate se desempeñó como viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. Al parecer, lo reemplazaría Cayo Galindo, quien actualmente ocupar el cargo de viceministro del sector.

Milton von Hesse también asumió la cartera de Vivienda el 17 de febrero de 2014, luego de estar al mando del Ministerio de Agricultura.

Minutos antes de que se diera a conocer del cambio de ministros, la congresista Ana Jara señaló, a través de su cuenta de Twitter, que en varias oportunidades pasó por la misma experiencia de los "rumores" sobre la renovación del gabinete ministerial.

Posteriormente, Ana Jara señaló que todos los ministros han aportado al Ejecutivo, y les mostró su gratitud a cada uno de ellos. Asimismo, precisó que una renuncia al cargo no implica que vayan a participar en los próximos comicios.