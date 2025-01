Francis Allison confirmó que postulará a la alcaldía de Lima con Avanza País

"Hemos cerrado con Avanza País, un partido que no está apoyando a este gobierno", dijo el actual alcalde de Magdalena en escueta comunicación sobre su futura postulación. "No puede haber ninguna alianza incondicional en contra del Perú y en contra de los peruanos", concluyó.

PUBLICIDAD

Como lo adelantó Perú21 el pasado domingo 19 de enero, Allison decisió postular a la alcaldía de Lima con Avanza País gracias a una ley que, irónicamente, fue aprobada por APP (Alianza para el Progreso), el partido con el que rompió el 2 de enero de este 2025. Este artículo de la Ley 28094 permite que hasta el 30% de los candidatos a un partido sea invitados, incluyendo el puesto de aspirante a alcalde municipal.

EL CASO ALLISON

Cuando Francis Allison renunció al partido APP, ya sabía que la mencionada ley se iba a concretar. Tras la aprobación en el Pleno del Congreso, la autógrafa se iba a enviar a la presidenta de la República. Alguien le contó a Allison que Dina Boluarte, a diferencia de lo que hizo con la ley que restituye la detención preliminar, no iba a observar ni ‘parar’ nada. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Para cuando la ley fue aprobada y promulgada, Allison ya se había reunido con al menos dos partidos: Progresemos, agrupación de Hernando de Soto, y Avanza País.

PUBLICIDAD

Las negociaciones con Francis Allison empezaron por teléfono. Como el alcalde estaba de viaje, todo fluyó por esa vía. Uno de los cercanos es Enrique Ocrospoma, exalcalde de Jesús María.Luego vinieron los cafecitos y los lonches. Incluso hubo una cumbre con la presencia de Phillip Butters, el precandidato del tren, como se ve en la foto.

LOS JALES DE ALLISON

Francis Allison ya es el candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País. Y se ha llevado a un buen puñado de aspirantes a burgomaestres consigo, empezando por Bobby Mattos (ex Renovación Popular), exalcalde de San Martín de Porres. También está en sus filas a Miguel Ccamac, exregidor de Surquillo (ex APP). La lista aún no está confirmada, pero tienen hasta junio para definir más pases.

VIDEO RECOMENDADO