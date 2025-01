Francis Allison: "APP le da un apoyo absoluto al Gobierno" de Dina Boluarte

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, se refirió a los motivos por los cuales decidió a inicios de este año renunciar a su militancia en el partido político Alianza Para el Progreso (APP), que preside el gobernador de La Libertad, César Acuña.

PUBLICIDAD

MIRA: Eduardo Salhuana responde a críticas de César Acuña: Se basa "en la desinformación"

En declaraciones a los medios de comunicación desde la Playa Marbella, manifestó que su alejamiento de las filas de la agrupación se debe a que tiene diferencias en cuanto a la visión de país. En ese sentido, dijo que APP le da un "apoyo absoluto" al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

“No renuncié a APP por un caso determinado, sino porque considero que la visión de país que tiene APP no concuerda con la mía. Por ejemplo, ya vengo varios meses declarando a la prensa mi disconformidad con el apoyo que da el partido al cual pertenecía, apoyo absoluto, al Gobierno de turno. Creo yo que ningún partido debe renunciar al control político, a la división de poderes, y que el Congreso tiene entre sus funciones la fiscalización. Ningún partido político debe decir: 'yo no interpelo, yo no censuro, yo no vaco'. Nadie puede renunciar a esas facultades”, enfatizó.

El burgomaestre también comentó sobre el presunto robo que sufrió Isabel Cajo, trabajadora del Congreso implicada en la denuncia de la existencia de una supuesta red de prostitución al interior de este poder del Estado, justamente en el distrito limeño de Magdalena. Sobre ello, defendió la transparencia del sistema de videovigilancia de su comuna y desmintió la versión de la denunciante.

“Los videos no mienten. No hubo ningún asalto en la zona mencionada. Ahora, será la Fiscalía quien determine los motivos detrás de la declaración de la denunciante”, afirmó.

Finalmente, dijo sentirse capacitado para postular a la Alcaldía de Lima en las elecciones de octubre de 2026, aunque consideró que es prematuro anunciar su postulación.

PUBLICIDAD

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: