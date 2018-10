Francesco Petrozzi: "Es muy tarde para pedir diálogo" [ENTREVISTA]

Decepcionado, Francesco Petrozzi fue el último congresista de Fuerza Popular (FP) en abandonar el proyecto naranja. Sus ideas chocaron contra quienes manejan la bancada, pero, dice, hay varios liberales como él que aún quedan en el grupo.

¿Se ha dedicado solo a viajar y no ha hecho nada más, como dijo la congresista Arimborgo?

En la Comisión de Cultura hemos aprobado siete leyes mías, y en estos tres meses de mi segunda gestión, hemos alistado el predictamen de la Ley de Cine que se va a votar este lunes. El resultado de esa votación va a mostrar si hay algún tipo de rencor o rencilla contra mí. En estos tres meses, también se ha hecho la Ley del Libro. Entonces, es de una mezquindad espantosa decir que no se ha hecho nada en Cultura. Es cierto que estuve en Berlín. En este viaje he aprendido mucho y decidí que mi próximo paso como congresista debe ser la regionalización de la cultura. Viajé por trabajo, pero naturalmente he visto a mi familia, a mi hijo.

¿En FP no apoyan el tema cultural?

Bueno, ustedes vieron que en el plan de gobierno no había un apartado especial sobre el tema cultural.

¿Y, entonces, por qué postuló con ellos?

Esto me daba a mí la oportunidad de ser yo la persona que llevara la bandera de la cultura, y creo que lo he sido y lo seguiré siendo, ahora de manera independiente. Yo no voy a ser malagradecido. Yo llegué al Congreso gracias al arrastre de una lideresa que tenía condiciones, que tenía un gran carisma, que tenía una gran alegría de vivir que ha ido perdiendo por escuchar a las personas equivocadas.

Habla usted en tiempo pasado.

Es que todo está muy tergiversado, muy afectado.

Keiko Fujimori le pidió a su bancada que impulse el diálogo. ¿Muy tarde?

Muy tarde. Yo pedí esto en los primeros meses del gobierno de Kuczynski y siempre se me vio como una persona inexperta en política a la que no se le debía dar mayor atención.

Aguantó dos años y medio, sin que le hagan caso.

Pero he hecho siete leyes, y para hacerlas necesitaba un grupo que avalara mi gestión. Yo era nuevo, he ido haciendo amigos en el Parlamento y he conseguido que la gente de todos los partidos, incluso de la izquierda, comprenda que el tema cultural es básico para gobernar el Perú.

¿Keiko Fujimori perdió el capital político que tenía?

Evidentemente. Ha perdido cercanía con el pueblo. Yo me fui a estudiar canto cuando el Perú era un proyecto difícil de manejar. Llegó Alberto Fujimori, con todos sus bemoles, y cambió esta situación. Entonces, yo me convertí en un peruano agradecido…

Y pensó que ese fujimorismo era el que iba a llevar adelante FP, y se equivocó.

Eso es lo que yo pensé y lamento decir que el mensaje está totalmente distorsionado.

¿Había congresistas en FP que sí apoyaban sus ideas?

Muchos piensan como yo, aunque pocos son tan liberales.

¿Cuántos en FP piensan como usted?

Es que si te doy un número, seguro tus lectores pensarán que es el número de congresistas que van a salir de la bancada.

¿Le sorprendió que el presidente del Congreso pida licencia?

Me parece que, para proteger la institucionalidad del Congreso, es lo que tenía que hacer.

¿Y por qué no lo hizo el día que asumió la presidencia?

Desde el día uno percibí que él quería hacer bien las cosas.

¿Y FP no lo deja?

Y FP está acostumbrada a que pone una persona en el sillón presidencial, pero gobiernan ellos el Parlamento desde las oficinas del partido.

¿Salaverry era uno de los liberales de FP que apoyaban sus ideas?

Sí, él es liberal. Siempre he tenido una relación de conversación interesante con Daniel Salaverry.

Por lo menos con él sí se puede conversar.

Hay mucha gente en la bancada con la que yo nunca he conversado.

¿Cree que hay una persecución política contra Keiko Fujimori?

Si la hay, que yo opino que no la hay, ¿quién la provocó? Cuando uno entra al servicio público, lo hace para servir.

¿Vio los chats de La Botica?

Lo más terrible de ese chat es una persona que le dice “malnacido” al presidente y después lo va a visitar a Palacio. El nivel de cinismo que se maneja en estos chats que ahora el Perú conoce es terrible, y decir que lo que está haciendo IDL es alborotar al Perú, por Dios; IDL está haciendo su trabajo.

¿Usted respalda la investigación del fiscal Pérez?

Absolutamente. Ahora, yo quisiera saber qué tiene que ver el Parlamento con la Fiscalía de la Nación, por qué se meten los parlamentarios a tratar de regular la Fiscalía.

Si le permitiesen integrarse a una bancada, ¿lo haría?

No, lo que haría es formar una nueva bancada.

¿Con los ‘Avengers’?

No, qué ocurrencia.

¿Entonces?

Con gente que piense como yo.

¿De Belaunde, Costa, Zeballos…?

Ya lo verás… Solo te puedo anunciar que no pienso ser una ameba en el Congreso pululando por ahí.

TENGA EN CUENTA



- Francesco Petrozzi fue presidente de la Comisión de Cultura de 2016 a 2017. Luego dirigió este grupo la también fujimorista María Melgarejo y, para el periodo 2018-2019, el legislador volvió a tener la presidencia de este grupo.



- Petrozzi dice estar orgulloso de que en los últimos tres meses se haya promulgado la ley que crea el curso de folclor en todo el Perú.



- Tras su renuncia a Fuerza Popular, el 19 de octubre, piensa que este lunes dirigirá su última sesión al mando de Cultura.