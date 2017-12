Francesco Petrozzi Franco: "Consideraría la propuesta de ser ministro de Cultura"

En las últimas horas fue mencionado como el fujimorista que integraría el llamado “gabinete de la reconciliación” del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). El congresista Francesco Petrozzi asegura que no lo han invitado para formar parte del Gobierno pero que, de llegar la propuesta, la analizará junto a su bancada, Fuerza Popular (FP).

La pregunta del millón es si usted formará parte del gabinete ministerial.

(Risas) Para mí ha sido y siempre será un honor trabajar por la cultura en el Perú, pero la verdad es que no he recibido ninguna propuesta. Puedo decirte que, desde el día uno, yo he servido como nexo entre el Parlamento y el ministerio (de Cultura) y estoy orgulloso de haberlo hecho. Tuve dos interlocutores de lujo, como los ministros Nieto y Del Solar. Este es un ministerio que está en boca de la gente y que antes era la rueda de repuesto. Sea quien sea la persona que dirija este ministerio, tiene que ser una persona que le guste al público, que tenga presencia popular, que sea una persona cercana a la gente.

Entiendo que si lo invitan a formar parte del gabinete analizaría la opción. ¿Cierto?

Naturalmente que lo haría, y lo haría junto con mi partido, con mis compañeros de bancada y con mi lideresa. Pero por supuesto que lo consideraría porque, si estamos hablando de reconciliación, todos debemos participar en ella, los políticos y el pueblo. Todos los países tienen una historia de desencuentro, de conflictos que han sido resueltos. Este es el momento de demostrar que estamos a la altura de buscar una gobernabilidad que sea beneficiosa.

¿La reconciliación pasa por no descartar que FP integre el gabinete?

Mira, en estos días de fiestas no hemos tenido reuniones de bancada, con lo cual no puedo decirte que tenemos una posición, pero cómo dudar, como miembro de FP, que FP siempre ha querido la gobernabilidad y la reconciliación para el Perú.

Pero, en más de una oportunidad, descartaron la posibilidad de formar parte del Gobierno.

Se mencionó, pero la oferta real nunca llegó. Eso es lo que tiene que saber la gente.

Ahora, de llegar la propuesta, la evaluaría.

Sí, con todo cuidado, con todo cariño y con toda disciplina partidaria.

El presidente PPK busca la reconciliación luego de otorgarle un indulto humanitario al ex presidente Fujimori en un proceso cuestionado por un supuesto negociado político, en el que se salvó de ser vacado en el Congreso gracias a votos fujimoristas.

Yo te voy a dar mi opinión personal. Yo siempre deseé la libertad del ex presidente Fujimori. La formas del indulto no las sé. Yo sí tuve muchas conversaciones con Fernando Zavala cuando era premier porque nos interesaba mucho, tanto a él como a mí, la libertad del ex presidente.

¿Solo con Zavala conversó sobre el indulto?

Solo con el premier Zavala. Siento que los dos pensábamos que sería negativo para el país que el ex presidente muera en prisión. Ahora, de cómo se hizo el indulto, todo esto pasó muy rápido. Yo me imagino que el presidente PPK ya lo tenía en mente.

Al parecer, por sus declaraciones, PPK sí quería el indulto, pero, de nuevo, lo que se cuestiona es la oportunidad.

Pero la democracia es así y, al final, mientras se respeten la institucionalidad y las votaciones en el Parlamento, esto es una muy buena señal. De parte de FP no ha habido ninguna declaración adversa porque no se puede ir en contra de la democracia.

Pero en FP sí dijeron que procesarían a los fujimoristas que se abstuvieron de votar por la vacancia a PPK.

De ese tema no se ha hablado todavía, los ánimos están caldeados, estas son cosas que se tienen que estudiar con detenimiento. De todas formas quiero decirte que con o sin vacancia el indulto iba a llegar en Navidad.

¿Personalmente cree que debe abrirse proceso a estos diez congresistas?

Yo creo que deben dar explicaciones. Tenemos mucha curiosidad por escucharlos.

Algunos de ellos, como Maritza García o Bienvenido Ramírez, han criticado en público a legisladores como Daniel Salaverry o Héctor Becerril por declaraciones que estos últimos tuvieron contra ellos por la no vacancia. ¿Qué opina de los conflictos?

A mí me duele mucho ver este tipo de cosas y creo que la persona que aspira a un cargo público tiene la responsabilidad de limar su carácter. No puede ser que estemos lanzándonos este tipo de pullas y ataques en público cuando todos los martes tenemos un foro abierto para discutir en privado. No apruebo los ataques de ninguno de los dos lados. Hay que tener templanza, nivel y categoría para discutir.

Usted pedía el indulto a Fujimori por su salud y porque, le entiendo, cree que ya pagó por sus culpas. ¿Qué opina de aquellos congresistas fujimoristas que, en su momento, le dijeron a Fujimori que debe tomar agua de azahar, que no representa a FP o que, incluso, avala la corrupción?

No soy yo quien los tiene que juzgar sino la historia cuando veamos lo importante que es la experiencia política de Alberto Fujimori.

AUTOFICHA



- “Soy congresista de Fuerza Popular y fui presidente de la Comisión de Cultura. Ingresé a la U. Ricardo Palma a estudiar Economía, pero me presenté luego a la Universidad de Lima para estudiar Derecho. En el medio me gané una beca para estudiar canto en Alemania”.



- “En todos estos años después de la lucha terrorista nos hicimos el mal propósito de no recordar, por eso es que la reconciliación es tan difícil, porque hay una generación a la cual sus padres decidieron no contarles lo que había pasado en el Perú”.



- “Yo perdí un familiar por culpa del terrorismo, entonces es una herida muy profunda, una llaga sangrante en la historia del Perú en ambos lados porque en ambos lados hubo injusticias. En todo caso es la historia la que tiene que juzgar a las personas”.