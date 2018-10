Francesco Petrozzi y sus duras palabras a Pier Figari y Ana Herz por la situación de Fuerza Popular

Francesco Petrozzi , ex legislador de Fuerza Popular, tuvo duras palabras contra los asesores de Keiko Fujimori , Pier Figari y Ana Herz de Vega. Los responsabilizó de haber llevado al partido a una situación de inestabilidad.

"Keiko [Fujimori] era una mujer llena de carisma y posibilidades, ha tenido una votación importante para llegar a la presidencia; desgraciadamente ha escuchado a las personas que no debía escuchar", dijo Petrozzi en RPP en referencia a Figari y Herz.

"Un asesor debe ser brillante, leído, culto, preparado, en contacto con la calle, no pensar que todo lo que dice o piensa tiene la razón... Eso nos ha llevado al lugar donde estamos", continuó.

Más adelante al ser consultada en específico por Herz, el ex fujimorista señaló que "con todo los errores que tiene, quiere a Keiko". "Por muy equivocada que está, lo hace por razones sentimentales... Que tampoco sirven en política; lo que sirve es estar en contacto con la población, que te ordenó con 73 congresistas ayudar al progreso del país", añadió.

Sin embargo, por Figari tuvo palabras más duras. Manifestó que está motivado por la "ambición, equivocación, egocentrismo".

Francesco Petrozzi presentó su renuncia a la bancada de Fuerza Popular el viernes pasado. Tras indicar que fue "una decisión difícil de tomar", señaló que la agrupación perdió una "oportunidad de oro" de realizar las reformas necesarias para el país por una constante actitud de "confrontación" con el Ejecutivo.

Durante su diálogo en RPP manifestó la forma cómo se toman las decisiones dentro del partido. "No me gusta el término de 'decisión colegiada' porque en realidad es una orden, de votar, de reaccionar a cosas que yo no necesariamente apoyo", dijo.

Además, aseguró que Fuerza Popular "funciona como grupo sectario donde hay un líder y harán todo lo que les diga ese líder" y que llegan a acuerdos en los que "no se escuchan todas las voces".