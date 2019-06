Francesco Petrozzi se disculpó públicamente con Yeni Vilcatoma por tildarla de "la Gisela del siglo XXI"

Durante la Comisión de Ética de esta tarde donde se debatiría una indagación preliminar al congresista Francesco Petrozzi (Bancada Liberal) por decirle a su colega Yeni Vilcatoma que es la "Gisela Valcárcel del siglo XXI", el impasse se dio por superado tras las disculpas públicas que ofreció del primero.

Yeni Vilcatoma no asistió al grupo de trabajo por un tema familiar, pues su madre no está bien de salud y solicitó una reprogramación; sin embargo eso no fue impedimento para que Petrozzi interviniera.

"He venido a pedir disculpas por una broma, una declaración desatinada, pero jamás ofensiva. Mis disculpas sin matices hacia una persona integra y eficiente en su gestión. Espero que sean válidas y aceptadas", dijo Petrozzi.

Tras estas disculpas quedó superado el impasse y se archivó la denuncia por conciliación entre las partes. Días antes ya habían conversado para dejar este asunto por zanjado.

“Él había conversado previamente conmigo, se comprometió en hacer un desagravio público de la misma forma en la que se generaron los hechos. Creo que eso se tiene que dar, la queja (en Ética) data de antes de esta conversación que habíamos tenido”, explicó Vilcatoma en diálogo con RPP.

El último lunes la Comisión de Ética decidió por mayoría abrir una indagación preliminar al congresista Francesco Petrozzi por una denuncia de la parlamentaria y tercera vicepresidenta del Legislativo, Yeni Vilcatoma.